Sicurezza e Istruzione, in settimana due Viceministri a Bergamo

Sicurezza e istruzione, due temi al centro dell’agenda di Governo che verranno approfonditi nel corso di due importanti appuntamenti organizzati dal Partito Democratico a inizio settimana a Bergamo.

Lunedì 3 febbraio alle ore 18.15 alla Casa del Giovane (via Gavazzeni 13) ci sarà il Viceministro dell’Interno Matteo Mauri per parlare di ‘Sicurezza: contro la paura, per il futuro’ con i parlamentari Elena Carnevali e Maurizio Martina e il vicesindaco di Bergamo Sergio Gandi.

Martedì 4 febbraio a Ranica alle ore 20.45 all’Auditorium della Biblioteca (Passaggio Sciopero di Ranica 1908) è in agenda il dibattito ‘Italia 2020’ con la Viceministra dell’Istruzione, Università e ricerca Anna Ascani. Intervengono Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, Sergio Gandi Vicesindaco di Bergamo e Jacopo Scandella, consigliere regionale della Lombardi. Introducono la serata Davide Casati, segretario provinciale PD e Lucio Imberti, coordinatore PD della Valle Seriana.

Alle ore 19.30 è previsto un aperitivo conviviale con la Viceministra.

“Prosegue il nostro impegno sul territorio di scambio e confronto con i cittadini – spiega il segretario provinciale Davide Casati -. Attraverso gli incontri con i nostri rappresentanti nelle istituzioni, vogliamo raccontare le azioni del Governo e le ricadute locali, per mantenere vivo lo scambio con le realtà locali e raccogliere le loro istanze”.