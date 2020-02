Pizzo Formico, cane precipita in un burrone: intervengono i Vigili del fuoco

Apprensione per un cane nel pomeriggio di domenica 2 febbraio a Clusone.

Secondo le prime informazioni, l’animale era a passeggio con il suo padrone nella zona del Pizzo Formico quando sarebbe accidentalmente precipitato in un dirupo.

Immediato l’allarme e la richiesta di soccorso: sul posto è giunta una squadra dei vigili del Fuoco di Clusone.

I pompieri, per recuperare l’animale, hanno dovuto risalire il sentiero dal versante di Gandino, per un tratto con il mezzo da fuori strada e per l’ultimo tratto appiedati.

Le operazioni di recupero sono in corso.