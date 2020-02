Onore sempre più sicura: si potenzia il servizio di videosorveglianza

Onore sempre più sicura: in paese è stata installata una nuova telecamera di video sorveglianza per controllare una zona che precedentemente era completamente scoperta e nei prossimi mesi ne verranno installate anche altre per potenziare il servizio.

Ad annunciarlo è il sindaco del paese seriano, Michele Schiavi: “Da metà gennaio è operativa una nuova telecamera posizionata in via Rifugio Magnolini, nelle vicinanze della rotonda nella zona alta del paese. Questa zona, prima era completamente scoperta: abbiamo così deciso di agire tempestivamente per ragioni di sicurezza in modo da contrastare anche il pericolo dell’abbandono dei rifiuti. Via Rifugio Magnolini rappresenta la principale via di accesso alla zona Alta di Onore e qui si trovano diverse seconde case abitate nei mesi estivi; quindi si tratta di un luogo poco frequentato in inverno ed era importante intervenire”.

In seguito a ciò, ad Onore è in corso uno studio di progettazione per implementare il servizio di video sorveglianza e controllo del territorio: “Nei prossimi mesi – prosegue il primo cittadino – saranno posizionate altre telecamere. Al momento, vantiamo già la presenza di dispositivi per la lettura delle targhe a tutti gli ingressi del paese e delle sue frazioni. Il servizio verrà potenziato: nella zona del comune le due telecamere presenti e funzionanti da ormai più di 10 anni, saranno sostituite con impianti nuovi. Interverremo anche nella zona commerciale Spluss”.

Al momento è in corso la fase di progettazione dell’opera, mentre per la realizzazione si aspetterà il prossimo bando regionale al quale il comune di Onore parteciperà.