Francesco Costa ci accompagna a scoprire che tempo farà a Bergamo in questa prima domenica di febbraio e nella prossima settimana con il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Un’area di alta pressione di matrice sub tropicale continua a garantire tempo asciutto e mite anche sulla nostra Regione. A partire da martedì, la discesa di un impulso di correnti fredde di matrice polare verso l’Europa centro orientale andrà a coinvolgere in parte anche il nostro Paese, determinando un calo delle temperature in quota, che nei giorni seguenti sarà apprezzabile anche in pianura.

Domenica 2 febbraio 2020

Tempo Previsto: Al mattino sulle basse pianure possibili nebbie, tendenti a dissolversi nel corso della mattinata, fatta eccezione per il mantovano ove localmente potrebbero insistere; altrove prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, salvo sui rilievi alpini di confine e sul Livignasco, ove sono attesi addensamenti anche compatti e qualche fiocco di neve oltre i 1800-2000 metri. Per il resto della giornata sulle Prealpi soleggiato con transito di innocue velature, in pianura cielo poco nuvoloso o irregolarmente nuvoloso ma sempre in un contesto asciutto, sui rilievi Alpini cieli in prevalenza nuvolosi, con possibili deboli precipitazioni nelle zone limitrofe ai confini, nevose generalmente solo sopra i 1800-2000 metri.

Temperature: minime comprese tra 2/7°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 10/15°C (con i valori più bassi attesi sulle basse pianure orientali, laddove tenderanno a insistere foschie dense o nubi basse).

Lunedì 3 febbraio 2020

Tempo Previsto: al mattino locali nebbie sulle basse pianure, in particolare su quelle orientali, tendenti a dissolversi nel corso della mattinata lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi; non si esclude che localmente le nebbie possano insistere. Altrove cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata.

Temperature: in aumento con minime tra 4/8°C e massime tra 13/18°C, salvo valori inferiori laddove le nebbie o le foschie dense dovessero insistere.

Martedì 4 febbraio 2020

Tempo Previsto: su rilievi Prealpini, Appenninici e pianure cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi ma tendenti a sereni o poco nuvolosi; sui rilievi Alpini cieli irregolarmente nuvolosi con qualche nevicata sui settori di confine inizialmente oltre i 1600/1700 metri ma con quota neve in calo (fino a fondovalle in serata).

Temperature: minime in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve calo.