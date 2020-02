Doppietta italiana a Rosa Khurtor: vince Brignone, seconda Sofia Goggia

La caduta di Bansko e la conseguente sosta forzata non sembrano aver intaccato la grinta di Sofia Goggia.

Nonostante la contusione alla gamba rimediata nella località bulgara, la sciatrice orobica è rientrata più affamata che mai, superando così le difficoltà causate dal maltempo e terminando il supergigante di Rosa Khutor in seconda posizione alle spalle di Federica Brignone.

Il maltempo non ha certamente favorito il rientro della sciatrice bergamasca che, a causa della cancellazione delle prove e della discesa libera, ha potuto testare la pista soltanto poche ore prima di gara.

Neve, pioggia e foschia hanno infatti costretto gli organizzatori a rivoluzionare il programma inizialmente previsto e ad annullare sia le prove che la competizione prevista per il giorno precedente.

Nella mattinata di domenica 2 febbraio le pazzie del clima non hanno impedito agli atleti di prendere regolarmente il via come nel caso della 27enne di Astino che ha mostrato le proprie qualità già in partenza, unica a riuscire a rimaner sulle code della compagna di squadra.

Nonostante traiettorie per certi versi più ampie, la finanziera orobica ha attaccato in particolare nella parte centrale di gara, superando senza problemi nella curva che ha visto l’errore della valdostana e di numerose altre atlete.

Un’interpretazione più conservativa nell’ultima parte della kermesse non le ha consentito di conservare i 32 centesimi di vantaggio e l’ha costretta a tagliare il traguardo in 1’25″53, distante soli 20 centesimi dalla connazionale.

Assenti Mikaela Shiffrin e Petra Vhlova, a trionfare sul tracciato russo è stata la 29enne di La Salle che, dopo l’uscita di Bansko, ha conquistato la sua quarta vittoria stagionale.

La fuoriclasse azzurra ha affrontato il fondo lento e barrato con poco rispetto, riuscendo però a sfruttare nel migliore dei modi le proprie doti tecniche e commettendo meno errori rispetto alle avversarie, tradite da condizioni di neve particolari e da un percorso caratterizzato da curve particolarmente chiuse.

A completare il podio ci ha pensato la svizzera Joana Haehlen, più veloce di 8 centesimi della compagna di squadra Corinne Suter, mentre Elena Curtoni e Francesca Marsaglia hanno concluso la propria prova a ridosso delle migliori dieci.

Il risultato ottenuto dalla coppia tricolore consentirà loro di giocarsi nelle prossime gare la coppa di specialità, a partire dal weekend di velocità in programma a Garmisch Parterkirchen, località che lo scorso anno vide Sofia Goggia salire sul podio per due volte consecutive.