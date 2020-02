Domenica 02/02/2020, magia e storia delle date palindrome

Scritto in cifre domenica 2 febbraio 2020 è un giorno palindromo, cioè può essere letto anche al contrario, da destra a sinistra. Una particolarità già accaduta altre cinque volte in questo secolo, 10-02-2001, 20-02-2002, 01-02-2010, 11-02-2011 e 21-02-2012. E che capiterà altre 23 volte: l’ultima sarà il 29-02-2092, un anno bisestile. Visto che anche il 2020 è un anno bisestile, stiamo vivendo un evento di casualità numerica quasi unico nel suo genere: in questo secolo accadrà ancora il 29 febbraio 2092.

Il fenomeno del palindromo non riguarda solo i numeri ma anche le parole o intere frasi. Ci sono poi alcuni compositori, tra cui Benedetto Marcello, che hanno lasciato delle partiture eseguibili anche procedendo al rovescio nell’esecuzione delle note. La più famosa antica scritta palindroma è, per esempio, il Quadrato magico, che si trova nel Duomo di Siena: sator arepo tenet opera rotas, di cui però non è chiaro l’esatto significato.

Nel corso dei secoli ai numeri e alle frasi palindrome sono state attribuite valenze magiche e soprannaturali. Il palindromo include i poli opposti e nel linguaggio esoterico significa mettere insieme maschile e femminile, luce e buio, bianco e nero, destra e sinistra e così via, fino a includere l’eterna lotta tra il bene e il male. I palindromi, sia a base numerica, sia letterale facevano spesso parte dei cosiddetti quadrati magici che celavano verità occulte ed erano considerati espressione della saggezza spirituale.