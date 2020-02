Da Foppolo e Castione, domenica di infortuni sulle piste bergamasche

Complice la giornata di sole e le temperature gradevoli, sono stati molti a raggiungere le piste da sci bergamasche domenica 2 febbraio. E, come sempre, sono fioccati gli interventi del Soccorso Alpino e al 118 per una lunga serie di infortuni sulla neve. Nessuno, per fortuna, di grave entità.

Sono state una decina le richieste di soccorso partite nel corso della giornata. Foppolo, Castione della Presolana, Gromo e Colere: queste le località in cui si sono verificati gli incidenti.

Tra gli infortunati diversi uomini e donne intorno alla sessantina, ma anche una bambina di 9 anni e un ragazzo di 22. Le condizioni più serie sono quelle di un 51enne, caduto in mattinata a Castione e trasportato in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.