Bergamo, vigile parcheggia nel posto disabili: si scusa e si “auto-multa”

Quando si è reso conto di ciò che aveva combinato, ha rimediato scusandosi e infliggendosi una “sanzione”. Si tratta di un agente della polizia locale di Palazzolo sull’Oglio (Brescia) che nei giorni scorsi durante una trasferta di lavoro a Bergamo ha posteggiato l’auto di servizio in un posto riservato a persone disabili.

La vicenda è stata resa nota da Giovanni Manzoni, presidente dell’Anmic bergamasca (Associazione nazionale mutilati e Invalidi Civili) e membro del direttivo nazionale, che ha notato in via dei Caniana, nei pressi dell’Università, un mezzo della Locale bresciana parcheggiato in un posto per disabili, quelli con le strisce gialle.

Manzoni ha immortalato la scena con il suo smartphone e ha pubblicato l’immagine su Facebook. Il post ha fatto il giro del web ed è arrivato anche al comando palazzolese.

L’agente protagonista del parcheggio, rammaricato, ha scritto una lettera allo stesso Manzoni per scusarsi: “Non ho parole per esprimere il mio rammarico – ha scritto -. Non era mia intenzione, ma purtroppo mi sono confuso con la segnaletica. La prego di accettare le mie scuse sincere e di continuare a riporre fiducia nel nostro lavoro e nelle istituzioni”.

Ma non solo. L’agente, per dimostrare il proprio pentimento, ha deciso di elargire un contributo all’Anmic di cento euro, ossia la cifra corrispondente alla sanzione stradale.

Allegata alla missiva, poi, cera una nota del comandante palazzolese Claudio Modina con la quale si dice “sensibile alle problematiche dei disabili, coi quali opero come volontario da anni”.

Il denaro donato, spiega Manzoni, “verrà inserito nel fondo abbattimento delle barriere architettoniche. Questo episodio ha dato la possibilità di rinsaldare la collaborazione tra Anmic e forze dell’ordine”.