Bergamo Sposi, la serenata e quel bacio all’improvviso

La scena immortalata da Marco Conti, che racconta: “Anche quest’anno, visitando Bergamo Sposi di scena fino a stasera (domenica 2 febbraio) alla Fiera di Bergamo, mi sono imbattuto in questa meravigliosa coppia di innamorati, che, con il sottofondo di una serenata a loro dedicata, si sono lasciati andare in quel gesto meraviglioso che Edmond Rostand ha descritto in modo sublime: “Che cos’è mai un bacio? Un apostrofo rosa fra le parole “t’amo”…”.

Auguri a tutti gli innamorati a e tutti coloro che credono ancora nel matrimonio: io mi sono sposato con Monica nel 1993 e non c’è stata settima (giorno forse sì, ma nel computo della vita non vale…) che non sia stato felice di averlo fatto. Ti amo Monica”.