Atalanta-Genoa, la diretta del match

Dopo la stupenda vittoria di Torino, di una settimana fa, l’Atalanta torna a Bergamo e ospita il Genoa di Davide Nicola, che schiera subito dal 1′ il grande ex di turno: Andrea Masiello, alla sua prima senza la maglia nerazzurra addosso.

Gasperini sceglie Pasalic e non Freuler in mezzo al campo, a fianco di de Roon. Davanti Gomez, Ilicic e Zapata non si toccano.

La nostra diretta:

Il primo tempo

35′- ILICIC! SUBITO IL PAREGGIO DELL’ATALANTA! Cross basso di Zapata e girata di sinistro dello sloveno: 2-2.

32′- Genoa in vantaggio: ha segnato Sanabria. L’ex Roma batte Gollini con un perfetto colpo di testa su assist di Sturaro: difesa dell’Atalanta tutta dietro la lavagna.

18′- Criscito batte alla perfezione: sinistro angolatissimo imprendibile per Gollini. È 1-1.

17′- Hateboer stende Sturaro in area: rigore per il Genoa.

12′- TOLOI!! ECCOLO IL VANTAGGIO DELL’ATALANTA!! Angolo di Gomez, sponda aerea di Zapata e tocco decisivo del brasiliano.

11′- Bomba di Zapata col destro, Perin mette in angolo! Prima vera occasione da gol del match.

7′- Pasalic col sinistro, incrocia troppo e sfiora il palo alla sinistra di Perin!

4′- Ci prova subito Sanabria con un destro potente che termina di poco fuori. Gollini sembrava sulla traiettoria.

1′- Via, si parte!

Le formazioni ufficiali:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djmsiti; Hateboer, de Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Masiello; Ghiglione, Behrami, Schone, Sturaro, Criscito; Pinamonti, Sanabria. All. Nicola.