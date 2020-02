Atalanta, basta scivoloni in casa: la Spal insegna, il Genoa avrà il coltello tra i denti

La Dea torna al Gewiss Stadium per affrontare il fanalino di coda Genoa. E lo fa dopo aver incantato tutti gli amanti del calcio che hanno potuto ammirare le gesta tecniche dei nerazzurri mentre seppellivano di reti il malcapitato Torino nella sua tana.

I meno esperti di calcio potrebbero allora chiedersi se non sia il caso di dotarsi di un pallottoliere per tenere il conto delle reti della gara odierna: in realtà nulla di più sbagliato. La dimostrazione di questo l’hanno saputa fornire i giocatori della Spal che, due settimane fa, dopo che la Dea veniva dalle roboanti vittorie con Milan e Parma e dalla splendida gara con l’Inter, sono riusciti a sbancare lo stadio atalantino.

Gomez e compagni, soprattutto tra le mura amiche, hanno sempre fatto molta fatica a superare squadre sulla carta nettamente più deboli ma che, proprio perché invischiate spesso in zone pericolose della classifica, hanno giocato con il coltello tra i denti.

Non ci vuole quindi molto a capire che anche il Genoa verrà a Bergamo cercando a tutti i costi di portare a casa punti preziosi. Probabilmente non essendo in grado di farlo superando la Dea sul piano del gioco (visto che è certamente più debole) lo farà mettendo la gara sul ritmo e sulla grinta. Sarà quindi sicuramente un match da affrontare con molta attenzione, anche e soprattutto cercando di sfruttare al meglio le occasioni che nasceranno, cosa che purtroppo spesso non è accaduta. È un dato di fatto che l’Atalanta, pur avendo di gran lunga l’attacco più prolifico del torneo, finalizzi decisamente poco rispetto alle occasioni che riesce a creare. E questo, nonostante tutto ciò che di buono sta facendo, è un elemento da migliorare.

Ecco allora che se i giocatori atalantini fossero così bravi da riuscire a sbloccare la partita e magari ciò avvenisse abbastanza presto, il pubblico di Bergamo vedrebbe aumentare notevolmente le probabilità che le reti possano nuovamente fioccare, con un Genoa che per rimontare sarebbe necessariamente costretto ad attaccare, lasciando così spazi a disposizione dei fantasisti nerazzurri, autentici maestri nello sguazzarci piacevolmente.

Che possa comunque essere una partita con gol lo sentenzia la storia: infatti l’ultimo 0 a 0 è datato addirittura maggio 1991.

E allora vediamo qualche numero del Grifone per renderci conto di quanto siano agitate le acque liguri. Nelle ultime 12 gare di campionato il Genoa ha vinto una sola volta, rimediando 7 sconfitte e 4 pareggi. Ha il secondo peggior attacco del campionato ed una delle difese più perforate. Questi numeri spiegano da soli l’ultimo posto in graduatoria della squadra rossoblu che ha già cambiato 3 allenatori (Aurelio Andreazzoli, Thiago Motta e ora Davide Nicola) senza peraltro riuscire nell’impresa di migliorare la situazione.

Nel mercato di riparazione Preziosi si è mosso più di tutti nel tentativo di effettuare innesti che possano risollevare le sorti: Perin, Masiello, Destro, Erikson, Iago Falque, tutta gente di esperienza che potrà tornare molto utile. Vedremo.

Nessun commento invece, per ora, sul mercato nerazzurro: se affermassi di conoscere le caratteristiche degli ultimi acquisti atalantini (con l’esclusione di Caldara) non sarei onesto, rimando quindi eventuali interventi ad altra sede dopo aver visto all’opera i nuovi innesti.

Atalanta e Genoa si sono affrontate a Bergamo 35 volte in serie A, con 15 successi atalantini, 10 genoani e 10 pareggi. Aggiungendo anche i match disputati a Marassi (compreso quello di andata) nelle 71 occasioni di sfida le vittorie nerazzurre diventano 23, quelle del Grifone 26 e 22 i pareggi.

Nelle ultime 3 occasioni di sfida la Dea ha sempre vinto. L’ultima volta lo scorso anno, a Reggio Emilia, quando le reti di Barrow e Castagne hanno portato la propria squadra sul 2 a 0 fino a che Pandev ha accorciato le distanze. Al torneo 2015-2016 risale l’ultimo successo genoano a Bergamo: allora furono Džemaili e Pavoletti che nel finale, in due minuti, chiusero il match a favore dei liguri. Due anni prima fu siglato l’ultimo pareggio con l’1 a 1 ottenuto grazie alle reti di De Ceglie e De Luca.

La vittoria con maggior scarto a favore dei nerazzurri è datata 1949-1950: Busnelli, Cergoli e una doppietta di Soerensen firmarono il 4 a 0 finale. All’opposto i genoani di Gasperini rifilarono una bella scoppola alla Dea nel 2014-2015: il rigore di Pinilla illuse i nerazzurri prima che Pavoletti, Bertolacci e una doppietta di Iago Falque chiuse la partita sull’ 1 a 4.

Il primo match in assoluto in serie A tra le due squadre, coincide anche con quello nel quale furono realizzati il maggior numero di reti, ben 7. Era il 1937-1938, il Genoa si portò avanti di 3 reti, si fece raggiungere sul 3 pari, per poi segnare in chiusura la rete del 3 a 4 finale.

La partita di andata a Marassi fu da cardiopalma. Muriel portò in vantaggio i nerazzurri su rigore, poi al 91mo Criscito riuscì a pareggiare sempre dal dischetto. Quando ormai si pensava che la partita si chiudesse in parità ecco che Zapata con uno straordinario tiro da fuori area al 95esimo diede la vittoria alla Dea.

Mister Gasperini avrà finalmente nuovamente a disposizione Castagne, anche se dovrebbe partire dalla panchina: sulle fasce quindi ci saranno Hateboer e Gosens. Per il resto della formazione sembra confermata la squadra titolare, anche se in mediana Freuler rischia a favore di Pasalic. In attacco Zapata rimane favorito su Muriel per partire dall’inizio sostenuto da Gomez e Ilicic.

Nell’attacco del Grifone dovrebbe essere Favilli a far coppia con Pandev, per cui iniziale panchina per Sanabria e Destro. Torna arruolabile Cassata (che scontato il turno di stop) e si gioca il posto a centrocampo con Behrami. Sulle fasce Ghiglione e Barreca sono favoriti su Ankersen e Pajac. In difesa possibile l’esordio di Masiello. Ci dovrebbero essere infine sia Cristian Zapata (in panchina) che Criscito (dopo la botta rimediata a Firenze).

Tra gli ex ritroveremo Masiello con la maglia rossoblu e sarà davvero strano rivederlo così. Per quanto riguarda il Gasp credo che, nonostante con il Genoa si sia tolto grandi soddisfazioni, si sia ormai abituato ad affrontarlo da avversario.

Speriamo sia così anche questa volta: nessuno sconto da concedere, la corsa deve proseguire.