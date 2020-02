Al via “Come una madre” ed “Enjoy”: la tv del 2 febbraio

Per la prima serata in tv, domenica 2 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la prima delle tre puntate della fiction “Come una madre”, con Vanessa Incontrada, Giuseppe Zeno, Sebastiano Somma, Crystal Deglaudi e Simone Montedoro.

Angela che ha tragicamente perso suo figlio Matteo, si rifugia al mare, nella casa che la sua famiglia possiede su un’isola della Toscana. Qui incontra Elena, una donna dal passato difficile, madre di due bambini, Bruno e Valentina, che hanno più o meno la stessa età di Matteo. Un giorno Elena chiede ad Angela di tenerle i bambini per recarsi a un misterioso appuntamento e da quel momento niente sarà più come prima.

Su RaiDue alle 21.05 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa”, il programma di interviste condotto da Fabio Fazio. Tra gli ospiti di stasera ci sarà la direttrice generale del Cern di Ginevra, professoressa Fabiola Gianotti.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con la terza delle sei puntate di “Amore criminale”, condotto da Veronica Pivetti.

Luciana, una ragazza di 25 anni, provata dalla recente scomparsa del fratello, che ha perso la vita in un incidente, e del padre, stroncato da una malattia, conosce un ragazzo e, convinta che le sue gentilezze e le sue attenzioni possano placare il dolore che la divora, inizia una relazione con lui. Presto, però, si rende conto che il giovane ha un carattere difficile e irruento e decide di chiudere la loro storia. La sera del 10 aprile del 2016, però, si reca a una festa insieme con l’ex fidanzato e al termine della serata, dopo l’ennesima lite, lui la strangola.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà la sedicesima puntata di “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso.

Stasera Nina Moric replicherà alle parole di Luigi Favoloso. Ci sarà anche Raz Degan contro cinque agguerritissime sfere. Inoltre arriverà in studio il rapper Bello Figo, che sarà chiamato a rispondere al suo ultimo scandalo, poi Eva Robin’s che farà una rivelazione su un concorrente del Grande Fratello Vip, e infine Victoria (l’ex fidanzata di Pasquale Laricchia).

Italia1 alle 21.20 proporrà la prima delle quattro puntate del talent show “Enjoy – Ridere fa bene”. Prende il via questo nuovo programma, condotto da Diana Del Bufalo, in cui a sfidarsi a colpi di battute e parodie sono due squadre di comici. A giudicare le varie prove è il pubblico in studio, capitanato da Diego Abatantuono, mentre a incitare i concorrenti sono Dino Abbrescia e Gianluca Fubelli.

Su La7 alle 20.35 ci sarà “Non è l’arena”, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Into the sun”, con Steven Seagal; su Rai4 alle 21.20 “Le spie della porta accanto”, con Gal Gadot; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Lo straniero della valle oscura – The dark valley”; su La5 alle 21.10 “Free Willy – La grande fuga”; e su Iris alle 21 “Arancia meccanica”, con Malcolm McDpwell.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposta la visione del documentario “Prossima fermata: Oriente”. Michael Portillo, ispirato dalla sua storica guida Bradshaw, risalente al 1913, attraverserà la regione della Transcaucasia in treno. Partirà da Batumi, in Georgia, e si sposterà nel Paese per scoprire le tradizioni, la storia e i luoghi più emblematici, tra monasteri e aziende vinicole, nonché per ammirare le maestose montagne del Caucaso. Poi ripartirà alla volta dell’Azerbaigian, dove concluderà il suo viaggio visitando il Terminal di estrazione petrolifera più grande al mondo.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Caterina Scorsone ed Ellen Pompeo. Andranno in onda tre episodi intitolati “Come salvare una vita”, “Lei è andata via” e “Il tempo si ferma”. Nel primo, Meredith riceve la visita della polizia, che le comunica che Derek ha avuto un incidente ed è in ospedale. Nel secondo, Meredith torna al Grey Sloan Memorial per rivelare la notizia della scomparsa di Derek. Intanto, Richard si prepara a chiedere a Catherine di sposarlo. Nel terzo, dopo il crollo di una galleria, molte vittime arrivano al Grey Sloan Memorial.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello vip – Live”; su Real Time alle 20.15 “90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni”; e su Italia2 alle 21.20 il telefilm “The Big Bang Theory”.