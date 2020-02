Wonder, C’è posta per te o il Cirque du Soleil? La tv del 1° febbraio

Per la prima serata in tv, sabato 1° febbraio su Canale5 alle 21.20 andrà in onda la quarta puntata di “C’è posta per te”, condotto da Maria De Filippi.

Gli ospiti di stasera saranno il calciatore della Lazio Ciro Immobile e sua moglie (nonché mamma dei suoi tre bambini) Jessica Melena.

RaiUno alle 21.25 proporrà la visione del film “Wonder”, con Julia Roberts.

Nato con un’anomalia facciale che non gli ha mai consentito di frequentare una scuola normale, Auggie Pullman diventa il più improbabile degli eroi quando viene ammesso all’ultimo anno delle elementari. Mentre la sua famiglia, i suoi nuovi compagni di classe e tutta la comunità lotta per scoprire la propria compassione e accettazione, la straordinaria storia di Auggie unirà tutti quanti e dimostrerà che non occorre nascondersi quando si è nati per differenziarsi dagli altri.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “Fbi”, con Missy Peregrym, Jeremy Sisto e Alana de la Garza. Andranno in onda due episodi intitolati “Salvezza” e “Vittime”. Nel primo, Maggie è impegnata nelle ricerche di un insegnante scomparso dopo aver litigato con uno dei suoi alunni. Nel secondo, la squadra deve trovare l’assassino della figlia di un poliziotto.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.30 c’è “Lazzaro felice”, con Adriano Tardiolo; su Rete4 alle 21.25 “Pari e dispari”, con Bud Spencer e Terence Hill; su Italia1 alle 21.20 “Minions”; su La7 alle 21.15 “World trade center”, con Nicolas Cage; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Voglia di guardare”, con Lilli Carati; su Iris alle 21 “The forger – Il falsario”, con John Travolta; e su Italia2 alle 21.30 “The Bay”, con Nansi Aluka.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “Quiidam”, del Cirque du Soleil. Zoe, una ragazza triste e annoiata, per sfuggire alla monotonia della sua vita si rifugia nel mondo immaginario, stravagante e fantasmagorico di Quidam, una dimensione onirica dominata da giochi di luce e costumi stupefacenti e da una musica da sogno, ingredienti cardine del Cirque du Soleil.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Little murders by Agatha Christie”, con Elodie Frenck e Samuel Labarthe. Andranno in onda due episodi intitolati “Am Stram Gram” e “La penna avvelenata”. Nel primo, Jacko Vallabregue è accusato di aver ucciso la madre adottiva ma un testimone prova la sua innocenza. Larosière che aveva arrestato Jacko, riprende le indagini per trovare il vero colpevole. Nel secondo, Lampion viene ferito e Larosière decide di mandarlo in campagna durante la sua convalescenza. Ma non è facile perchè un misterioso “corvo” invia lettere anonime denunciando tutti i vergognosi segreti degli abitanti del villaggio.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.10 il telefilm “Narcos”, con Pedro Pascal; su La5 alle 21.10 la replica del “Grande Fratello vip”, condotto da Alfonso Signorini; su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello vip – Live” e su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite”.