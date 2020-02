Pronti, via verso un nuovo mese, un febbraio che durerà 29 giorni, ricordiamoci. E come sarà il tempo a Bergamo e in provincia? Lo illustra Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Tra questo fine settimana e lunedì saremo interessati da una blanda circolazione atlantica che apporterà sulla Lombardia frequenti passaggi nuvolosi ma con poche precipitazioni. Le temperature saranno miti per il periodo specie nei valori massimi. Da martedì una brusca frenata della corrente a getto, veicolerà aria più fredda con provenienza artico marittima sull’Italia e Balcani apportando un rinforzo della ventilazione e un moderato calo termico specie nei valori minimi.

Sabato 1 febbraio 2020

Tempo Previsto: In mattinata sui rilievi Alpini soleggiato con transito di innocue velature. In pianura cielo nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni a carattere sparso. Dal pomeriggio annuvolamenti sparsi sui restanti settori con possibilità di qualche debole nevicata o nevischio sui rilievi Alpini di confine.

Temperature: Minime comprese tra 4/8°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 9/11°C.

Domenica 2 febbraio 2020

Tempo Previsto: In mattinata sui rilievi Alpini cielo variabilmente nuvoloso. Tra pomeriggio e sera cielo nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni (nevose sopra i 1.900/2.000 metri) a carattere sparso. Per l’intera giornata sulle Prealpi soleggiato con transito di innocue velature, in pianura cielo irregolarmente nuvoloso ma senza precipitazioni.

Temperature: Minime comprese tra 2/7°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 10/14°C.

Lunedì 3 febbraio 2020

Tempo Previsto: Per l’intera giornata sui rilievi Alpini e Prealpini soleggiato con transito di innocue velature. Sulla pianura cielo nuvoloso o con nubi sparse.

Temperature: Minime stazionarie, massime in moderato aumento.