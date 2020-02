Il Kebab bergamasco da Osio Sopra conquista anche la “Eat Parade” di Rai2

Tappa bergamasca per “Eat Parade”, la rubrica del Tg2 a cura di Bruno Gambacorta per chi vuol bere e mangiar sano che va in onda tutti i venerdì dopo il telegiornale.

Dove? Alla Gastronomia Le Delizie di Osio Sopra, ormai, a questo punto, famosa a livello nazionale per la sua ultima invenzione: il KebaBg. Qui è arrivata mesi fa la troupe di “Eat Parade” per assistere alla preparazione del kebab bergamasco inventato nel 2015 da Omar Mottini, che gestisce il piccolo negozio di vicinato insieme a mamma Giovanna.

Dalla preparazione all’inevitabile assaggio, per un gusto che non può non conquistare. (Clicca qui per vedere la puntata andata in onda venerdì 31 gennaio, al minuto 7 circa il kebabg)

La ricetta è stra nota: il pane, studiato con il panificio di Ettore Gipponi che dista solo pochi passi e che lo sforna ogni giorno, è prodotto con farine bergamasche a marchio “Qui Vicino”, la pasta di salame con le parti pregiate del maiale è speziata e impastata col vino rosso come da tradizione, prima di essere scottata alla griglia. Oltre a salsa yogurt e piccante (sempre create da Omar), nel panino ci sono anche insalata, pomodori, cipolle, bacon e straccetti di un roastbeef scelto da macellai locali con carni da allevamenti lombardi.

