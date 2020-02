Gasp non si fida: “Al Genoa servono punti. Ilicic parla di scudetto? È un simpaticone”

“Davvero Ilicic ha parlato di scudetto? È un simpaticone… Il nostro scudetto sarebbe la Champions”, Gasperini sorride ma il pensiero è tutto concentrato sul campionato, alla vigilia di Atalanta-Genoa.

Tantomeno sul mercato appena finito, su cui la risposta del tecnico è lapidaria: “Valutate voi”. Ringrazia invece Masiello, sperando che non faccia il gol dell’ex.

Allora, il campionato: col Genoa avrete imparato la lezione della Spal? “Il dubbio è legittimo, la sconfitta con Spal è stata pesante e speriamo che la reazione duri di più. Il Genoa ha bisogno di punti e vale più della sua classifica, perciò troviamo gli stessi pericoli, ma dovremo evitare una prestazione come quella con la Spal. Dopo la vittoria di Torino dobbiamo riuscire a essere efficaci in casa, anche perché nel ritorno recuperare certi errori sarà più difficile”.

Ilicic come sta? “Sta bene, ha recuperato, era solo affaticamento e speriamo che domani continui questo suo grande momento. Possono giocare insieme Muriel e Zapata? Perché no?”.

Dopo un 7-0 è più difficile ripartire con i piedi per terra? Gasp non ha dubbi: “È stato un risultato atipico per noi, era importante soprattutto una risposta dopo il ko con la Spal e reagire subito. Era ancora il ricordo della Spal che ha provocato quella reazione”.

Castagne come sta? E come giudica il mercato? “Castagne è a posto, ha recuperato, è a disposizione… Il mercato? Valutate voi”.

C’è molta stima reciproca tra lei e Nicola, come è nata? “Avevamo un grande amico in comune tanto tempo fa, poi lui ha giocato nel Genoa e ha allenato il Crotone, poi abitiamo vicini. Insomma sono tanti punti che ci avvicinano”.

Fra pochi giorni verrà assegnata la panchina d’oro, pensa di meritarla? “È un premio assegnato dagli allenatori, non so: io sono contento per quello che ho fatto, è un premio sicuramente ambito”.

All’andata avete risolto la sfida col Genoa al 95′ con Zapata: che Genoa troverete dopo il mercato di gennaio? “Il Genoa non è inferiore alla Spal, ha fatto cambi di allenatori e giocatori, a Firenze hanno giocato un’ottima gara. Genoa non è una piazza tranquilla, però sanno reagire. Ed è un momento decisivo per posizionarsi agli obiettivi che vorremmo e contro il Genoa non è mai semplice. In questo momento dobbiamo spingere con continuità e mettere le basi per la volata finale: superiamo i 40 punti se vinciamo e anche il presidente sarà molto contento, però non abbiamo nessuna intenzione di ridimensionare nostri obiettivi”.

E ritrova subito Masiello… Gasp fa una premessa, pensando forse a Petagna che ha fatto ancora gol da ex: “Ritrovarlo subito… Però sono contento per Masiello, lo ringrazio, è stato un simbolo dell’Atalanta. Quando sono arrivato per lui era un momento difficile e ha superato tutti i test di credibilità.. Adesso era più complicato trovare posto qui, gli auguro di giocare di più col Genoa, dove tra l’altro l’ho avuto da ragazzo. Spero e gli auguro che possa dare un contributo fondamentale al Genoa”.

Un’ultima battuta su Ilicic, che ha parlato di scudetto. “È un simpaticone… Davvero ha detto così? Il nostro scudetto sarebbe la Champions. O comunque tornare in Europa”.