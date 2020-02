Febbraio, 4 nuove serie tv da non perdere assolutamente

Febbraio, secondo mese dell’anno, periodo emblematico per gli innamorati e i viaggi low-cost dell’ultimo momento. Oltre a tutti questi attributi, febbraio può essere comunque considerato un buon lasso di tempo per tener d’occhio le varie uscite di Serie Tv.

In particolare vi segnaliamo 4 titoli da aggiungere alla vostra lista di serie tv da guardare. Allora, procediamo!

Luna Nera (Netflix)

A partire dal 31 Gennaio è finalmente disponibile sulla piattaforma streaming Luna Nera, la serie Netflix di produzione italiana, annunciata tanto tempo fa e finalmente pronta alla visione e a intrattenerci a suon di fantasy. La serie è basata sul romanzo “Le città perdute. Luna Nera” scritto da Tiziana Triana e pubblicato nel 2019.

La storia è ambientata a Roma nel XVII secolo. Ade (Antonia Fotaras) è una giovane levatrice di 16 anni e dopo la morte di un neonato, viene accusata di stregoneria. Per questo è costretta a scappare. Per grazia trova rifugio presso una comunità di streghe che occupano il limitare del bosco, comunità di cui la stessa madre aveva fatto parte. Sulle sue tracce ci sono i Benandanti, una famiglia di cacciatori di streghe. Ade deve trovare un modo per sopravvivere e proteggere il suo amore per Pietro (Giorgio Belli), appartenente alla famiglia dei Benandanti e studente di medicina.

Senza mezzi termini si può dire che le aspettative per la serie diretta da Francesca Comencini, Susanna Nicchiarelli e Paola Rendi è molto alta. E noi non vediamo l’ora di immergerci in questo mondo fatto di streghe!

L’Amica Geniale (RAI)

Sicuramente non potevamo dimenticarci di una delle serie italiane più riuscite dell’ultimo periodo. Esatto, stiamo parlando proprio della seconda stagione de L’Amica Geniale, serie di produzione Rai e tratta dai romanzi della scrittrice Elena Ferrante. A partire dal 10 febbraio su Rai Uno andrà in onda la seconda stagione della storia che vede protagoniste le due giovani Raffaella ed Elena, alle prese con la loro nuova vita: una ormai sposata e l’altra caparbia nel continuare gli studi. In particolare tutto sembra cambiare quando durante un viaggio ad Ischia ritrovano l’amico Nino, ormai diventato studente universitario.

La serie vede sempre come volti principali le strepitose Gaia Girace e Margherita Mazzucco, nel ruolo di questi due personaggi che ormai sono entrati nel nostro cuore.

A Discovery of Witches (SKY)

Un’altra ottima serie fantasy che potrete godervi in questo mese è sicuramente A Discovery of Witches. La serie è un prodotto sky e tratta dall’omonima trilogia scritta da Deborah Harkness. La storia vede come protagonista Diana Bishop (interpretata da Teresa Palmer): una giovane ricercatrice di storia, con un piccolo segreto. Lei è una strega e anche una fra le più potenti. Alla ricerca del materiale per completare una ricerca, si imbatte in un antico manoscritto di alchimia, scomparso da secoli. Sono molte le creature magiche interessate a quel libro, tra cui Matthew Clairmont (Matthew Goode), un vampiro ultramillenario che cercherà in tutti i modi di proteggere sia l’antico libro che Diana.

La serie è tutto ciò che si potrebbe desiderare per gli amanti del fantasy con sfondo britannico: ottimo soggetto, azione, magia e scenari spettacolari.

I am not okay with this (Netflix)

A partire dal 26 febbraio, sempre sulla piattaforma streaming, sarà disponibile I am not okay with this (Non sono d’accordo con questo), serie che già fin dalle prime immagini promette davvero bene. La vicenda ruota attorno a Sydney (Sophia Lillis): una ragazza costretta a confrontarsi con i problemi tipici della scuola superiore. Le cose cominceranno a farsi interessanti quando Sydney sembra sviluppare degli strani poteri.

Fin da subito il prodotto sembra mostrare una grande qualità, se consideriamo che a firmare la regia c’è Jonathan Entwistle, che vanta nel suo curriculum la fortunatissima The End of the Fucking World insieme a Shawn Levy, produttore di Stranger Things.