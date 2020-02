Escursionista precipita per 50 metri al canale del sacco sul monte Alben: è grave

Si trovava in montagna per un’escursione in compagnia di altri quattro escursionisti quando all’improvviso, per cause ancora in fase di accertamento, è scivolato per una cinquantina di metri finendo sulle rocce sottostanti.

È successo attorno alle 10.30 di sabato 1 febbraio al canale del Sacco, sul monte Alben, a circa 1.800 metri di quota.

Immediatamente i compagni di avventura hanno allertato i soccorsi: sul posto si sono precipitati un elisoccorso, alzatosi in volo da Bergamo, e le squadre del Soccorso Alpino di Oltre il Colle.

Non sono ancora note le generalità dell’escursionista che, secondo le prime informazioni, avrebbe riportato seri traumi al bacino e al dorso: i medici sono intervenuti in codice rosso e hanno trasportato il paziente all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.