“Con questa miniserie affronto il tema delle etichette sociali. In modo particolare mi sono concentrato sulla discriminazione delle donne sul lavoro”. Così il giovane regista bergamasco Andrea Carsana, 27 anni, presenta la webserie “Labels”, che farà il suo debutto sabato 1° febbraio su Youtube.

Il progetto, prodotto grazie al supporto di Global Young Voices, in totale sono previsti tre episodi (gli altri due verranno trasmessi rispettivamente l’8 e il 15 febbraio), con una durata compresa tra i sei ai nove minuti ciascuno. Carsana, che nella vita di tutti i giorni lavora nel settore comunicazione e marketing, ha sempre avuto una spiccata passione per la scrittura e la sceneggiatura: lo abbiamo intervistato per saperne di più.

Come è nato questo progetto?

Da qualche anno collaboro con Global Young Voices, progetto dal respiro internazionale ideato da Camilla e Alberto Curnis, bergamaschi come me. Si tratta di una piattaforma digitale che raccoglie articoli, opinioni e punti di vista dei giovani principalmente universitari relativi a tematiche legate all’attualità e argomenti sociali. Lo scorso anno un contest da loro organizzato (GYV SDGs Cup) è stato premiato dalle fondazioni di prestigiose aziende quali Accenture e Feltrinelli. Quest’anno è stato riproposto prevedendo la realizzazione di contenuti inerenti gli argomenti che sono stati individuati dall’Onu come obiettivi da raggiungere per il 2030, dalla questione ambientale al lavoro equo, la parità dei sessi, la discriminazione sul posto di lavoro ecc.

Lo scopo è creare maggior coinvolgimento su questi temi?

Si, in quest’ottica ho proposto di realizzare un cortometraggio a puntate che si sarebbe potuto pubblicare in tre tranches su Youtube. Già da tempo avevo in mente un cortometraggio con quel focus, l’idea è piaciuta e il progetto è entrato nel vivo dal settembre 2019. L’ho ideato incentrandolo sull’industria musicale, un mondo pop che rappresenta un esempio molto calzante per affrontare l’argomento della discriminazione delle donne.

Come mai?

È sotto gli occhi di tutti ma non se ne parla mai: la donna nell’industria musicale a livello numerico è fortemente discriminata, soprattutto in Italia. L’anno scorso, per esempio, al concerto del Primo maggio in cartellone c’erano cinquanta artisti e le donne erano due. In molti altri Paesi, invece, la situazione non è così tragica. Considerando questi aspetti la protagonista, Marta, in arte Han, è una giovane cantautrice che, per potersi permettere di inseguire la propria passione musicale, lavora come etichettatrice in un supermercato.

Ci racconti

Si occupa di porre un’etichetta sui prodotti negli scaffali non inserendo il prezzo ma un aggettivo che li renda più facilmente identificabili. Un’immagine che ha ispirato il titolo – “Labels” significa “etichette” – e fa capire che si vive in un mondo molto insolito in cui tutte le cose vengono categorizzate. E un giorno, a poche ore dal suo primo concerto, al termine del proprio turno lavorativo, Marta trova sul telefono cinque chiamate perse: a cercarla è il suo manager, che le comunica che l’esibizione probabilmente non si svolgerà… le fa capire che essendo donna il live viene spostato e lei si arrabbia molto. Lo spettatore non capirà se è un sogno o se è successo davvero ma questo è poco importante al fine del messaggio, che è la discriminazione. L’attività di etichettare al supermercato, infatti, è un riflesso di ciò che avviene nella nostra società.

In che senso?

Viviamo in una società dove tutte le cose vengono categorizzate. E mi piaceva l’idea di avere come protagonista una vera cantante, un personaggio che potesse rivivere quelle situazioni, seppur estremizzate. Ho iniziato a cercare ragazze emergenti nel mondo della musica e sono entrato in contatto con la giovane bresciana Giulia Fontana, conosciuta con il nome d’arte Han. Mi era capitato di sentirla a Barcellona durante un concerto l’estate scorsa, proprio mentre stavo lavorando a questo progetto e mi è sembrata perfetta per questo ruolo. Quando ci siamo sentiti ho scoperto che è di Brescia e questo ha facilitato il tutto dal punto di vista logistico e di budget: l’intera troupe e cast sono composti da ragazzi bergamaschi e bresciani, fra professionisti del settore e chi si sta affacciando in questo mondo.

Ci spieghi

Le due attrici Giulia Fontana ed Ester Spassini sono bresciane, i due attori bergamaschi Nicola Adobati ed Emilio Catellani, e la troupe è composta quasi totalmente da giovani bergamaschi. La loro età è compresa tra i 25 e i 30 anni tranne Emilio, che interpreta il direttore, che ne ha una cinquantina. Colgo l’occasione per ringraziare tutto il cast che ha permesso di realizzare un lavoro di qualità. Abbiamo girato la serie interamente a Bergamo, in uffici che alcune aziende ci hanno concesso di utilizzare, in un’abitazione privata e al Clash come discoteca e luogo del concerto, mentre il supermercato è L’U2 di Scanzorosciate. La lingua usata è l’inglese, con sottotitoli in italiano, in modo da arrivare a un target internazionale.

Ha già diretto altri lavori?

“Labels” è la mia prima opera. Ho sempre avuto la passione per la scrittura, ho realizzato già qualche piccolo cortometraggio ma questo è quello per ora più significativo e spero che possa essere una tappa importante per la mia crescita.

Per concludere, quali sono i suoi progetti per il futuro?

Proporrò “Labels” a diversi concorsi e festival dedicati ai cortometraggi. Più in generale, mi piacerebbe coltivare questa mia passione: sto lavorando ad altri progetti e spero di reperire i fondi per riuscire a realizzarli.