Prevenzione della corruzione ed emergenza climatica: unanimità a Boltiere

Lo scorso venerdì 24 gennaio si è tenuto alla sala consiliare del Comune di Boltiere il primo Consiglio Comunale del nuovo anno. Tra i quattro punti presenti all’ordine del giorno, è importante sottolineare l’approvazione delle linee di indirizzo per il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2020-2022, e la Dichiarazione dello stato di emergenza climatica e ambientale.

Per quanto riguarda il primo punto, il Consiglio ha votato all’unanimità il Piano Triennale di prevenzione della corruzione.

È di questi giorni la notizia che l’Italia ha raggiunto la 51esima posizione nella classifica dedicata alla percezione della corruzione, guadagnando due posizioni rispetto allo scorso anno. Negli ultimi anni, molto si è fatto in questo campo, e soltanto unendo gli intenti, come dimostrato dal consiglio comunale di Boltiere, sarà possibile continuare la scalata di questa classifica.

Come poi sottolineato dal Sindaco Osvaldo Palazzini, secondo l’indicazione Anac si è provveduto, per la prima volta, con un passaggio importante in Consiglio prima della delibera di Giunta entro il 31 gennaio. Le aree di rischio sono le medesime come le precedenti ma in alcune parti più penalizzanti e con maggiori approfondimenti. In aggiunta anche un particolare riferimento all’estensione condivisa con i comuni limitrofi per mantenere altissima l’attenzione su queste tematiche.

Infine, anche per la dichiarazione dello stato di emergenza climatica ed ambientale, il Consiglio ha votato all’unanimità tale proposta.

Migliorare e incentivare politiche ambientali è necessario, soprattutto per garantire un futuro migliore alle generazioni che ci succederanno. La cura dell’ambiente che ci circonda non ha nessun colore politico.

