L’ultima puntata de “Il cantante mascherato” o “Quarto grado”? La tv del 31 gennaio

Per la prima serata in tv, venerdì 31 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la quarta e ultima puntata de “Il cantante mascherato”. Si chiude il programma condotto da Milly Carlucci, che questa sera assegna la maschera d’oro al cantante vincitore e svela l’identità dei cinque partecipanti che si erano salvati dalle eliminazioni delle settimane precedenti. In giuria: Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Patty Pravo, Ilenia Pastorelli e Guillermo Mariotto.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà una nuova puntata del “Grande Fratello vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Ncis Los Angeles”, con Daniela Ruah. Andranno in onda due episodi intitolati “Un bijoux” e “Risorse umane”. Nel primo, Hensy deve indagare sul furto di un prototipo della marina, un sottomarino senza pilota da utilizzare in missioni di spionaggio. Nel secondo, la squadra si occupa della misteriosa scomparsa di un tenente della Marina, che aveva accesso a informazioni riservate.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 dove alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su La7 alle 21.15 l’appuntamento è con “Propaganda live”, condotto da Diego Bianchi.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Viva l’Italia”, con Michele Placido; su Italia1 alle 21.20 “La fredda luce del giorno”, con Henry Cavill; su Rai4 alle 21.10 “Black water”, con Jean-Claude Van Damme.u Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Giovanna la pazza”, con Pilar Lòpez de Ayala; su La5 alle 21.10 “Inga Lindstrom – L’amore non muore mai”; su Iris alle 21 “Il castello”, con Robert Redford; e su Italia2 alle 21.30 “Nurse”, con Katrina Bowden.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Art night”. Antonio Canova e Bertel Thorvaldsen sono gli artisti di riferimento della fine del ‘700, sono delle vere proprie star internazionali alla pari delle odierne rockstar.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Professor T”, con Koen De Bouw. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Vendetta trasversale”, “Diamanti”, “Il segreto di Jitske” e “Madri autoritarie”. Nel primo, poco dopo la sua scomparsa, il proprietario di un birrificio viene trovato senza vita. Nel secondo, un gioielliere viene investito da un’automobile. Nella borsa aveva una collezione di diamanti di grande valore. Il professor T indaga. Nel terzo, Jitske, una ragazza affetta da sindrome di Down, afferma di sapere chi ha ucciso sua madre. Nel quarto, la squadra indaga su uno strano incidente stradale.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello vip – Live”; e su Real Time alle 21.10 “Cake star – Pasticcerie in sfida”.