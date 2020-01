Litiga con la mamma e tenta di soffocarla: 25enne arrestato a Gazzaniga

Nella notte del 31 Gennaio 2020 a Gazzaniga i carabinieri della stazione di Fiorano al Serio hanno arrestato per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia B.H.N, 25 anni, coniugato, disoccupato e censurato per reati contro la famiglia e la persona, inerenti gli stupefacenti e per guida senza patente e sotto influenza dell’alcool.

L’arresto a seguito di una chiamata al 112 di Clusone da parte della moglie dell’arrestato, ventenne, casalinga: il marito, sembra in preda ai fumi dell’alcol, dopo un’accesa discussione per futili motivi con la propria madre di 48 anni che vive con la coppia convivente, l’ha aggredita afferrandola per il collo nel tentativo di soffocarla.

L’arrestato è stato condotto presso il carcere di Bergamo.