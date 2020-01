Da Boston a Bergamo: all’Elav Circus concerto di Diane Blue

A Bergamo è in arrivo la musica d’oltreoceano. Direttamente da Boston, a Elav Circus approderà Diane Blue, cantante e musicista blues di grande talento. L’appuntamento è per giovedì 6 febbraio alle 21.30 nella sala live music del locale di via Madonna della Neve, 3 (ingresso libero).

Una voce profonda, uno stile appassionato, una lirica potente. Ecco alcune delle peculiarità che contraddistinguono l’arte di Diane Blue, che da più di quindici anni solca i palchi dei miglior jazz club in giro per il mondo. Attualmente impegnata nella tournée europea, la Blue è reduce da un anno più che fortunato. La nomination al Blues Music Awards 2020 della Blues Foundation è seguita all’uscita del suo ultimo album “Look for the Light”, inserito nella classifica internazionale Roots Music Report Top 50 Contemporary Blues Album of the Year 2019. Prodotto da Lorne Entress, l’album contiene sei canzoni originali e quattro cover, con la partecipazione del chitarrista Ronnie Earl, bluesman di eccellenza che ha voluto Diane Blue nella storica formazione Ronnie Earl and the Broadcasters.

Diane Blue è una musicista blues originaria di Boston. Le sue performance sono accattivanti, carismatiche e sentite, sia come leader della sua band, spesso in tournée in giro per il mondo, sia come cantante al fianco del maestro Bluesman Ronnie Earl, leggendario chitarrista blues. Miss Blue è, infatti, diventata parte dei Ronnie Earl and the Broadcasters, prima donna della band e protagonista degli ultimi dischi.

La reputazione di Diane come sensazionale performer l’ha portata in tutti gli Stati Uniti e in tournée in Europa, dove il pubblico ha avuto modo di apprezzare i suoi pezzi inediti. Artista pluripremiata, ha partecipato all’International Blues Challenge 2011 a Memphis, Tennessee. Diane ha condiviso il palco con molti grandi tra cui il chitarrista di Muddy Waters, Luther “Guitar Jr.”.Johnson, Irma Thomas, Toni Lynn Washington e il defunto Big Jack Johnson di Clarksdale, Mississippi, che ha definito Diane un “mostro sull’arpa”.

L’ultimo disco solista di Diane Blue, Look for the Light (uscito il 12 ottobre 2019 su Regina Royale Records), è stato inserito nella classifica internazionale Roots Music Report Top 50 Contemporary Blues Album of the Year 2019. Prodotto da Lorne Entress, l’album comprende sei canzoni originali e quattro cover, con la partecipazione del chitarrista Ronnie Earl (per gentile concessione della Stony Plain Records), sostenuto da alcuni dei migliori musicisti di Boston (Dave Limina, Chris Vitarello, Brooks Millgate, Jesse Williams, Lorne Entress, Kevin Barry).

