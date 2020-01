Coronavirus, l’Italia dichiara l’emergenza sanitaria per sei mesi

Il Consiglio dei ministri ha decretato lo stato di emergenza sanitaria per sei mesi dovuta al Coronavirus: è la decisione presa nella mattinata di venerdì 31 gennaio a Palazzo Chigi per fronteggiarne i rischi della diffusione.

Il premier Conte giovedì sera aveva confermato i primi due casi accertati in Italia del “2019-nCoV”, una coppia di turisti cinesi arrivati nel nostro Paese il 23 gennaio a Milano e poi spostati a Roma passando per Parma.

I due, 66 e 67 anni, sono ricoverati all’Istituto per le malattie infettive Spallanzani: sotto osservazione anche altri 18 cittadini cinesi che viaggiavano con loro.

Dopo aver bloccato i voli da e per la Cina (coinvolti anche Macao, Hong Kong e Taipei), con la dichiarazione di emergenza sanitaria il Governo ha stanziato cinque milioni di euro per fronteggiare la diffusione del virus: serviranno per interventi immediati, con mezzi e poteri straordinari. Una diretta conseguenza dell’emergenza sanitaria globale dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.