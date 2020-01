Chimiver e il suo impegno verso l’ambiente

L’attenzione per l’ambiente è fondamentale per il nostro futuro. Per ottenere risultati, però, bisogna adottare comportamenti rispettosi dell’ecosistema nel presente, a partire dalle nostre scelte quotidiane.

Questa è la filosofia che anima Chimiver, azienda italiana produttrice di linee complete di prodotti per l’incollaggio, il trattamento e la manutenzione di pavimenti in legno, resilienti, resina e outdoor.

Dal 1965 Made in Italy, si contraddistingue per i servizi offerti, la tutela delle persone e la sensibilità verso l’ambiente. A queste peculiarità unisce la qualità dei prodotti e un’esperienza di oltre mezzo secolo che le hanno permesso di essere oggi presente in oltre 60 paesi in tutto il mondo.

Consapevole del ruolo da protagonista del settore chimico, questa realtà promuove già da diversi anni uno stile di organizzazione aziendale “responsabile” volto alla salvaguardia dell’ambiente nell’ottica di uno sviluppo sostenibile.

Gli impianti di produzione vengono alimentati da energia proveniente per il 50% da fonti rinnovabili e gli edifici sono in parte protetti da un suggestivo giardino verticale che si sviluppa sulle facciate esposte a sud, il quale permette di mantenere in modo naturale livelli di temperatura e umidità controllati con un netto risparmio energetico. Inoltre, grazie a sistemi brevettati per la pulizia delle vasche di miscelazione, Chimiver evita l’utilizzo di oltre 15mila litri di solvente all’anno.

L’obiettivo “Green” per il 2020 di Chimiver, è quello di installare un ulteriore impianto fotovoltaico costituito da 240 pannelli con potenza nominale di 300Wp che genererà circa 70 KW di potenza ricavata da fonti rinnovabili, nel rispetto ai target fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima.

Chimiver è l’unica azienda in grado di offrire imballi riciclati: grazie alla collaborazione con i propri fornitori, allo sviluppo di progetti dedicati, Chimiver è riuscita a sviluppare contenitori Eco-Friendly per minimizzare l’impatto ambientale. Gli imballi in plastica sono composti dal 50% al 100% da polimero riciclato con utilizzo di materiali derivati da scarti post-consumo, post-industriale e biodegradabili.

Quando la composizione del prodotto lo permette, Chimiver utilizza anche contenitori in metallo.

I laboratori R&D, motore dello sviluppo e della crescita dell’azienda, contribuiscono con il loro “Know-How” alla produzione di prodotti innovativi di alta qualità in grado di rispondere, o addirittura anticipare, le esigenze del mercato con la consapevolezza di “pensare sin da oggi al domani”.

Grazie anche alla collaborazione di fornitori selezionati e a Km zero, Chimiver sviluppa prodotti performanti contenenti materie prime rinnovabili di origine naturale riducendo così al minimo le emissioni di Co2. Nello specifico, il 90% dei prodotti di manutenzione contiene tensioattivi rinnovabili di origine naturale, l’80% delle vernici prodotte sono base acqua e il 70% delle colle è prodotto con materie prime esenti da solventi.

L’azienda inoltre è certificata ISO 9001 e da anni, precorrendo i tempi, promuove la ricerca di validi prodotti Ecologici ed Ecocompatibili volti alla sostenibilità accompagnandoli sempre da Certificazioni Nazionali ed Internazionali nel rispetto delle norme vigenti.

I prodotti Chimiver concorrono a migliorare la qualità della vita, ponendo particolare attenzione alla tutela delle persone rendendo i luoghi interessati più sani e vivibili. Chimiver vuole essere pioniera di questo importante progetto perchè la sostenibilità ambientale è una responsabilità che vive giorno dopo giorno, un impegno volto a soddisfare i bisogni del presente senza danneggiare le generazioni future.