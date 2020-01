Coronavirus, precauzioni e azioni di Brembo e Radici in Cina

I festeggiamenti per il Capodanno cinese stanno dando qualche giorno di tregua per il coronavirus alle imprese che occupano milioni di dipendenti in Cina.

Già alcune multinazionali come Toyota, Starbucks, Ikea e McDonald’s hanno deciso di interrompere la produzione o di chiudere i propri negozi a causa della diffusione del virus. La casa automobilistica Toyota ha annunciato di aver interrotto la produzione in Cina fino al 9 febbraio.

Alcune grandi industrie di Bergamo hanno stabilimenti nel grande Paese asiatico. Ci siamo chiesti cosa stanno decidendo.

Radici Plastics, che ha base a Suzhou e fa parte di RadiciGroup, occupa in tutto cento operai tutti cinesi. “Siamo chiusi per i festeggiamenti del Capodanno cinese fino al 4 febbraio, intanto siamo in attesa delle misure che il Governo cinese adotterà e ci muoveremo di conseguenza” dichiarano dalla sede di Gandino.

Preoccupazione e attesa anche alla Brembo, l’azienda di Stezzano è presente in Cina dal 2001 e conta attualmente 4 società: Brembo (Nanjing) Brake Systems Co. Ltd.,​ che nel luglio 2017 ha incorporato Brembo (Nanjing) Foundry Co. Ltd., è specializzata nello sviluppo, produzione e vendita di dischi freno per il mercato auto di primo equipaggiamento e sistemi frenanti per auto e veicoli commerciali. Nel 2018 la società ha registrato vendite per 159 milioni di euro, con 632 dipendenti a fine esercizio. Poi c’è la Qingdao Brembo Trading Co. Ltd., ​costituita nel 2009, svolge attività logistiche e di commercializzazione nel polo di sviluppo economico e tecnologico di Qingdao. Nel 2018 ha realizzato ricavi per 35,26 milioni di euro e conta 27 dipendenti.