Pronta al via la tre giorni del Bergamo Ski Tour

Gromo e Schilpario sono pronti a dare il benvenuto ai tre giorni dedicati al Bergamo Ski Tour. L’attesa manifestazione sciistica prenderà il via nella giornata di venerdì 31 gennaio e le competizioni sulle piste dell’Alta Valle Seriana proseguiranno fino a domenica 2 febbraio.

L’obiettivo di questo evento è quello di riportare nella provincia di Bergamo tutti i grandi campioni dello sci. Fra gli oltre 300 atleti attesi spiccano senza dubbio i nomi di Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani e Davide Graz, ma anche delle stelle del movimento orobico Martina Bellini e Valentina Maj.

Le tre giornate saranno interamente dedicate allo sci nordico: le varie competizioni si disputeranno sulla pista Abeti di Schilpario e lungo il circuito degli Spiazzi di Gromo.

La prima tappa del Bergamo Ski Tour 2020 si terrà agli Spiazzi di Gromo con la gara sprint in tecnica classica valida come campionato italiano assoluto e under 23.

Nella giornata di sabato 2 febbraio, sempre sulle piste degli Spiazzi, andrà in scena la gara distanze in tecnica libera, valida come campionato italiano individuale under 18, under 20 e under 23.

Nell’ultima giornata dedicata al Bergamo Ski Tour, domenica 2 febbraio, le competizioni si sposteranno a Schilpario con la gara sprint in tecnica libera valida come campionato italiano under 20 e under 18.

Tre giornate di gare tutte collegate tra loro: gli atleti infatti saranno premiati sia per i risultati della singola giornata che per la somma delle tre giornate.