La Roma ferma ai quarti l’Atalanta Primavera

Si è interrotto ai quarti di finale il sogno dell‘Atalanta di conquistare la Primavera Tim Cup.

Reduce dal pirotecnico 3-3 con la Sampdoria, la squadra orobica è stata superata per 4-1 dalla Roma al termine di un incontro che ha visto dilagare gli ospiti nel secondo tempo.

Inizio con brivido per la formazione bergamasca che dopo soli quattro minuti ha rischiato di passare in svantaggio con colpo di testa Zakaira Sdaigui, murato da Ludovico Gelmi. L’avvio choc non ha tolto forza ai neroazzurri che, con il passare dei minuti, sono riusciti a prender in mano le redini del match rendendosi pericolosi con Ebrima Colley prima al 7’ con un tiro di poco a lato e poi al 18’ con una punizione vicino all’incrocio dei pali.

La solidità difensiva mostrata dagli uomini di Massimo Brambilla non è bastata per evitare le incursioni sulla sinistra di Alessio Riccardi che, bravo a servire a Lamine Tall la palla dell’1-0.

Nonostante il goal e le ripetute ripartenze romaniste, gli orobici hanno avuto modo di sfiorare il pari con Rodrigo Guth su punizione di Federico Bergonzi.

Rientro in campo timido per la Dea che, dopo aver rischiato per due volte il raddoppio capitolino, ha avuto l’occasione di rimettere la sfida in equilibrio con Roberto Piccoli, incapace al 57’ di sfruttare di testa un cross di Colley. L’errore del bomber orobico è costato subito caro all’Atalanta che, al termine di uno scambio veloce fra Riccardi e Ludovico D’Orazio, ha subito al 60’ il sigillo di Simonetti.

A ridare linfa alla squadra di casa ci hanno pensato i neo-entrati Simone Panada e Diallo Traore, con quest’ultimo protagonista dell’azione che ha portato al rigore messo a segno da Piccoli al 65’. Sbilanciati in avanti, al 76’ i nerazzurri hanno pagato un errore difensivo di Giorgio Brogni che ha aperto le porte alla doppietta di Simonetti.

Finale da dimenticare per i ragazzi di Brambilla che all’80’ hanno subito il poker di Riccardi, decisivo per decretare il passaggio in semifinale dei giallorossi.

Archiviata la prestazione negativa, l’Atalanta si concentrerà ora sul campionato dove il prossimo 1 febbraio affronterà la Juventus alla ricerca di una vittoria che manca ormai da quattro partite.