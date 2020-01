La compagnia teatrale di Fara Gera d’Adda “Les Moustaches” trionfa al Fringe Festival

Importante riconoscimento per la compagnia teatrale di Fara Gera d’Adda “Les Moustaches”: lo scorso 24 gennaio al Teatro Vascello di Roma, al Fringe Festival, la rassegna mondiale dedicata agli spettacolo teatrali dal vivo, il gruppo bergamasco ha vinto il premio di miglior spettacolo.

Fondata nel 2012 da Alberto Fumagalli, la compagnia farese presentava l’opera “La difficilissima storia del vita di Ciccio Speranza”, in cui veniva descritta la vita del protagonista.

Cresciuto in una catapecchia, soffocato dall’ambiente e dalla famiglia in cui vive, Ciccio Speranza è anche costretto a tenere nascosta la sua omosessualità. Sogna in grande, sogna di cambiare il suo destino e di poter realizzare il suo più grande desiderio che è quello di danzare.

Quest’opera, che era già stata presentata a Fara Gera d’Adda, in anteprima, il 9 gennaio, ha ricevuto il primo premio, con la possibilità, quindi, di poter rappresentare l’Italia nei Fringe Festival a carattere mondiale.

Particolarmente apprezzate dalla regia la compiutezza del lavoro, l’innovazione della lingua e una regia accurata che ha saputo costruire anche con pochi elementi scenografici un’opera suggestiva ed evocativa del contesto poetico della storia.