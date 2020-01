In Fiera c’è Bergamo Sposi: tra sfilate, wedding planner e un viaggio alle Maldive

Appuntamento di riferimento per migliaia di coppie alla ricerca delle proposte migliori per il loro matrimonio, da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio alla Fiera di Bergamo torna Bergamo Sposi. Il programma di venerdì prevede dalle 16 accoglienza con intrattenimento musicale; alle 16.30 inizio della cerimonia inaugurale con il tradizionale taglio del nastro e show di benvenuto; alle 17 l’apertura della manifestazione al pubblico. Bergamo Sposi, ideata da Promozioni Confesercenti e organizzata da Ecspo in collaborazione con Ente Fiera Promoberg e Cesvi, con il contributo di UBI Banca, Camera di Commercio di Bergamo e Banco BPM Credito Bergamasco, taglia quest’anno l’importante traguardo delle ventidue edizioni, trasformando come sempre il polo fieristico in via Lunga nella location ideale per entrare in contatto diretto con i protagonisti della filiera del wedding.

Sin dalla prima edizione, allestita nel lontano 1999, il salone dedicato ai futuri sposi e alla cerimonia in generale ha puntato in particolare sulla qualità degli espositori e su un variegato calendario di appuntamenti collaterali, tra sfilate, spettacoli e incontri con gli esperti dei vari settori, in grado di coinvolgere in prima persona il pubblico durante le tre giornate.

Forte di una storia consolidata, Bergamo Sposi è uno degli appuntamenti di riferimento a livello regionale, nel quale incontrare – in un’unica grande, elegante e comoda location facilmente raggiungibile con ogni mezzo – i rappresentanti di tutta la filiera del settore wedding.

“Bergamo Sposi rappresenta un appuntamento imperdibile per i fidanzati – osserva Elena Fontana, presidente di Confesercenti Bergamo. Una visita in Fiera permette di raccogliere proposte, spunti e idee per organizzare nel modo migliore tutto ciò che riguarda il matrimonio, dal banchetto fino al viaggio di nozze dei sogni. La rassegna raccoglie infatti le eccellenze del settore: Confesercenti è orgogliosa di poter offrire soluzioni creative e di qualità, in grado di regalare momenti di gioia a coloro che si stanno preparando a compiere un passo così importante. Ci piace pensare di essere idealmente al loro fianco nel cammino verso il fatidico sì”.





Circa 8.000 i metri quadrati dedicati al matrimonio e alla cerimonia, con una trentina di settori merceologici rappresentati in grado di soddisfare anche i visitatori più esigenti, grazie ai 136 espositori giunti da otto province lombarde. A essi si aggiungono altre decine di qualificati professionisti all’opera durante gli appuntamenti che fanno da cornice alla ricca parte espositiva, per consigliare e aiutare i futuri sposi a trovare l’ispirazione giusta e a definire ogni aspetto del matrimonio con stile ed eleganza.

“Alle nuove tendenze che il pubblico troverà tra gli stand – spiega Ornella Schenatti, amministratrice di Ecspo Srl -, la grande novità di Bergamo Sposi 2020 è rappresentata da “Brides talking about wedding”, ovvero sei talk show (della durata di 45 minuti circa l’uno) che animeranno la giornata di sabato 1 febbraio e nei quali altrettante wedding planner (con relative spose da loro seguite a fare da testimonial) illustreranno le diverse fasi che contraddistinguono un matrimonio da favola. Durante i sei incontri il pubblico potrà conoscere più a fondo i tanti aspetti che caratterizzano l’attività della wedding planner, consulente specializzata nel curare nei minimi dettagli le varie fasi del matrimonio, figura professionale sempre più richiesta dalle coppie”.

Tra gli altri eventi più attesi del Salone in Fiera, come sempre non mancheranno di catturare l’attenzione del pubblico le sfilate che vedranno protagoniste in passerella – domenica 2 febbraio, dalle 14.30 – le nuove collezioni Sposa e Cerimonia. Otto sfilate complessive, intervallate da hair show e intrattenimenti musicali, e chiusura in bellezza (e gusto) con il tradizionale taglio della torta e brindisi finale. Venerdì, subito dopo l’apertura della manifestazione, saranno di scena i concorsi promossi dall’Accademia bergamasca acconciatori (ABA) riservati alle scuole regionali di acconciatura e ad allievi e professionisti del settore, che proseguiranno sino a domenica. Sabato (dalle 14.30) il terzo concorso “Make up” riservato ad allievi e professionisti dell’estetica.

Anche quest’anno Bergamo Sposi offre la possibilità di partecipare al concorso “Fortunati in Amore” che mette in palio cinque premi, a partire da un viaggio per due persone alle Maldive; poi una coppia di fedi nuziali, un completo cerimonia uomo, un gioiello “Vortice d’Amore"” in oro con diamante e un noleggio di un’auto storica. Possono partecipare al concorso tutte le persone non ancora sposate che visiteranno Bergamo Sposi.