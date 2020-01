“Grazie The Wall”: le lacrime di Masiello nel video di addio all’Atalanta

L’ultima immagine è la più significativa. Andrea Masiello in lacrime allo stadio Olimpico dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia dello scorso maggio contro la Lazio. L’Atalanta ha voluto rendere omaggio al suo ex difensore, in settimana passato al Genoa, con un video pubblicato sui propri canali social.



Il filmato ripercorre le gesta di The Wall nella sua lunga esperienza atalantina. Tanti gol, un salvataggio sulla riga decisivo a Napoli e infine quel pianto sotto la curva nerazzurra che spiega lo stato d’animo di Masiello per il suo addio alla Dea.