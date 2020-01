Aria di primavera mercoledì a Bergamo, altro che giorni della merla! Gabriele Galastro ci porta a scoprire il tempo che farà nelle prossime ore e nei prossimi giorni con il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Dopo il veloce fronte atlantico che ha interessato le zone più settentrionali della Lombardia da giovedì e per i successivi avremo tempo più stabile (con qualche disturbo in più nella giornata di sabato) e temperature in aumento con valori molto miti per il periodo.

Giovedì 30 gennaio 2020

Tempo Previsto: In mattinata soleggiato con transito di velature, più compatte sui rilievi Alpini e Prealpini, possibili foschie o banchi di nebbia sui settori pianeggianti orientali. Dal pomeriggio transito di nuvolosità medio-alta da ovest verso est. Dalla tarda serata possibilità di nevischio o deboli nevicate sui rilievi Alpini orientali.

Temperature: Minime comprese tra -1/5°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 9/13°C.

Venerdì 31 gennaio 2020

Tempo Previsto: Per l’intera giornata sui settori pianeggianti centro-meridionali cielo irregolarmente nuvoloso, sulle alte pianure e rilievi Alpini e Prealpini soleggiato con transito di innocue velature. Dalla serata possibilità di locali pioviggini o deboli piogge nel sud-ovest lombardo.

Temperature: Minime comprese tra 2/6°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 10/13°C.

Sabato 1 febbraio 2020

Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione cielo variabilmente nuvoloso con qualche schiarita più ampia su alta pianura e rilievi Prealpini. In mattinata possibilità di locali pioviggini o deboli piogge nel sud-ovest lombardo.

Temperature: Minime in lieve aumento, massime in lieve calo.