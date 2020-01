Conte: “Primi due casi di Coronavirus accertati in Italia”

Due casi di Coronavirus accertati in Italia. Lo ha dichiarato il presidente del consiglio Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa con il ministro della salute Roberto Speranza. Si tratta di due turisti cinesi a Roma. Il governo ha deciso di sospendere i voli aerei da e per la Cina.

“‘L’intervento è stato tempestivo: i pazienti sono stati ricoverati, posti in isolamento e sono in buone condizioni” assicurano da Palazzo Chigi. “La situazione internazionale è seria, ma non è il caso di fare allarmismo” ha aggiunto il ministro Speranza. “La situazione è assolutamente sotto controllo”, prosegue Conte.

La stanza dell’albergo del centro di Roma dove negli ultimi giorni aveva soggiornato la coppia di cinesi è stata sigillata. Ulteriori misure di prevenzione potrebbero essere applicate nei confronti di veicoli e persone con cui era entrata in contatto la coppia. Durante le prime operazioni di soccorso, gli agenti della polizia avevano anche stilato un rapporto che è stato poi inviato al Ministero della Salute.