“Come un gatto in tangenziale” e “Il caso Chico Forti”: la tv del 30 gennaio

Per la prima serata in tv, giovedì 30 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la quarta delle dieci puntate della fiction “Don Matteo 12”, con Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Nathalie Guetta e Dario Aita.

L’episodio sarà intitolato “Onora il padre e la madre”: un uomo misterioso si presenta in canonica. Si tratta di Manlio, il padre che Natalina non ha mai conosciuto. Superata la diffidenza iniziale, i due cominciano a legare sempre di più, anche se Don Matteo sospetta che l’uomo nasconda qualcosa. Ines nel frattempo, si affeziona sempre più a Nardi, che è diventato il suo tutore legale, mentre Anna, che fatica a trovare un equilibrio con Marco, chiede a Sergio di ripararle il suo amatissimo “Maggiolino”.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà il film “Come un gatto in tangenziale”, con Paola Cortellesi e Antonio Albanese.

Giovanni, intellettuale impegnato e profeta dell’integrazione sociale, vive nel centro di Roma. Monica, ex cassiera, con l’integrazione ha a che fare tutti i giorni nella periferia dove vive. Non si sarebbero mai incontrati se i loro figli non avessero deciso di fidanzarsi. Sono le persone più diverse sulla faccia della terra, ma hanno un obiettivo in comune: la storia tra i loro figli deve finire. I due cominciano a frequentarsi e a entrare l’uno nel mondo dell’altro. Giovanni, abituato ai film nei cinema d’essai, si ritroverà a seguire sua figlia in una caotica multisala di periferia; Monica, abituata a passare le sue vacanze a Coccia di Morto, finirà nella scicchissima Capalbio. Ma all’improvviso qualcosa tra loro cambierà.

Su Italia1 alle 21.20 “Le Iene presentano: Il caso Chico Forti”. Il 15 febbraio del 1998, in una spiaggia di Miami, Dale Pike viene ucciso con due colpi di pistola alla nuca. Dell’omicidio è accusato il velista e imprenditore italiano Enrico Forti, detto Chicco, che si è sempre dichiarato innocente e che sta scontando l’ergastolo in una prigione della Florida. Le Iene incontrano le persone più vicine a Chicco, che si stanno battendo per la revisione del processo e che raccontano un’altra verità.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Sulla rete Mediaset alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Dritto e rovescio”, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio mentre sulla rete di Cairo alle 21.15 “Piazzapulita”, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “L’uomo sul treno”, con Liam Neeson; su RaiTre alle 21.20 “In her shoes – Se fossi lei”, con Cameron Diaz; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “L’ultimo combattimento di Chen”, con Bruce Lee; su La5 alle 21.10 “Remember me”, con Robert Pattinson; su Iris alle 21 “L’uomo nel mirino”, con Clint Eastwood; e su Italia2 alle 21.30 “Io sono tu”.

Su Rai5 alle 21.15 “Michele Mariotti dirige Schubert e Strass”. Dall’Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Michele Mariotti, esegue musiche di Franz Schubert – Die Zauberharfe (L’arpa magica). Ouverture D 644 – Sinfonia in si minore D 759 Incompiuta – Richard Strauss – Salome. Danza dei sette veli – Der Rosenkavalier. Suite.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Jason George. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Con o senza te”, “Da grande”, “Folle amore” e “Precipitare…”. Nel primo, al Grey Sloan arriva la madre di Owen per una caduta nella vasca. Nel secondo, la visita d’istruzione di una classe di bambini della scuola elementare prende una brutta piega quando le vittime di una rapina in banca arrivano in pronto soccorso. Nel terzo, Ben, Amelia e Callie si occupano di una giovane golfista con dolori alla schiena causati dallo spostamento di alcune vertebre. Nel quarto, Meredith cerca di lavorare anche se non sa dove sia Derek.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.10 il telefilm “Criminal minds”; su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello vi – Live” e su Real Time alle 21.10 “Rivelo”, con Lorella Boccia.