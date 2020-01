Colpito all’occhio dal getto d’acqua per la pulizia stradale: operaio 36enne in ospedale

Infortunio sul lavoro intorno alle 5.30 di giovedì 30 gennaio per un addetto della ditta Ecologica Piemontese Srl con sede ad Agrate (MI), al lavoro a Bergamo per conto di Uniacque per la pulizia di tombini e strade. L’operaio, insieme a un collega, si trovava con il mezzo operativo dotato di pompa e serbatoio nella zona di via Koch (laterale di via Carducci) a Bergamo per la pulizia di quel tratto di strada e dei relativi tombini. Mentre stava per attivare la lancia ad acqua a pressione si è accorto che l’attrezzo non rispondeva al radiocomando e, quindi, non partiva.

Ha pertanto tentato di sbloccare la situazione agendo più volte sul radiocomando stesso e, così facendo, la lancia si è attivata all’improvviso mentre era accidentalmente rivolta verso il volto del lavoratore. Si è trattato quindi di un malfunzionamento del radiocomando (evento rarissimo) e di una non perfetta gestione delle operazioni di sblocco.

L’operaio è stato investito al volto e all’occhio dal forte getto d’acqua a pressione, riportando un trauma facciale non grave. E’ stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII e sono in corso gli accertamenti oculistici (la prognosi, a una prima valutazione medica, sembrerebbe piuttosto elevata).

E’ intervenuto sul posto il personale del DIPS dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo in reperibilità che ha provveduto ai rilievi e alla raccolta della testimonianza del collega presente (che era alla guida del mezzo) nonché ad emettere il divieto d’uso per l’attrezzatura (lancia e radiocomando) prescrivendone la revisione e riparazione.

“Il malfunzionamento del radiocomando è molto raro e in questi casi di blocco è comunque possibile, in alternativa, attivare la lancia con il comando manuale che abbiamo verificato funzionava regolarmente – spiega Sergio Piazzolla, Responsabile Area Specialistica Igiene e Sicurezza del Lavoro – UOC Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, Ats Bergamo – .

L’inchiesta sull’infortunio aperta immediatamente dal personale del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della sede di Bergamo valuterà le istruzioni impartite ai lavoratori e le procedure operative che la ditta ha predisposto per la gestione sul posto di questi imprevisti tecnici, oltre alla disamina delle cause del guasto al radiocomando”.