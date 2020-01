Bergamo, il quartiere di Santa Lucia ha una nuova farmacia

Ha aperto la nuova farmacia del quartiere di Santa Lucia: si trova quindi in via dello Statuto 25 la 37^ farmacia della città di Bergamo, in posizione baricentrica rispetto al quartiere, così come era stato richiesto dal bando di assegnazione del servizio pubblicato a inizio 2019 dal Comune di Bergamo.

La necessità di aprire una farmacia nel quartiere è stata espressa a più riprese dopo la chiusura di quella degli ex Ospedali Riuniti e il nuovo servizio si insedia in uno degli spazi commerciali liberi proprio davanti all’ex ospedale. La nuova farmacia sarà in grado – così aveva previsto infatti il bando – di attivare una serie di servizi oltre quelli previsti dalla carta dei servizi e che possono portare alla costruzione di una farmacia dei servizi.

Sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 20, la domenica dalle 9 alle 13.