“Ballando con le stelle”, Francesca Piccinini tra i concorrenti?

Francesca Piccinini potrebbe partecipare alla nuova edizione di “Ballando con le stelle”. La pallavolista che ha scritto la storia del Volley Bergamo: in maglia rossoblu, targata Foppapedretti è tra i candidati ballerini del dance show di RaiUno.

A rivelarlo è un’indiscrezione pubblicata su Dagospia da Alberto Dandolo, firma del portale fondato da Roberto D’Agostino e del settimanale Oggi. Il giornalista ha scritto: “Milly Carlucci e il suo gruppo di lavoro continuano la ricerca dei concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Lo show tornerà in onda su Rai 1 a fine marzo: tra i candidati ballerini c’è anche Francesca Piccinini, 41. La pallavolista aveva già partecipato l’anno scorso alla trasmissione come ballerina per una notte”.