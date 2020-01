Vende abiti contraffatti e alla vista degli agenti tenta la fuga: maxi multa

Maxi multa a un venditore ambulante che a Seriate smerciava abiti e accessori contraffatti. Nei giorni scorsi, nell’area commerciale di via Nazionale, gli agenti hanno notato un uomo che vendeva merce verosimilmente contraffatta e riportante marchi di grandi griffe.

Alla vista degli operanti il soggetto, raccogliendo parte del materiale, ha tentato di darsi alla fuga, ma dopo un inseguimento a piedi, e di corsa, è stato raggiunto e fermato.

Dagli accertamenti è emerso che si trattava di D. C., senegalese di 40 anni, regolare sul territorio nazionale. L’uomo è stato denunciato dal comando di via Paderno per ricettazione e falso, e gli articoli sono stati posti in sequestro.

Inoltre, considerata l’assenza della licenza per la vendita itinerante, è scattata anche la sanzione amministrativa di circa 2000 euro per il mancato rispetto della legge regionale sul commercio.

Il senegalese risultava già conosciuto dalla polizia locale in quanto, pregiudicato, e già denunciato dagli agenti nel 2018 per la medesima fattispecie di reato.