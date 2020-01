Vandalizzarono il sottopasso di Caravaggio: 4 giovani puliranno il parco col sindaco

Una multa per i genitori e una punizione per i ragazzi. È questo il provvedimento che è stato preso per i quattro vandali che tra il 5 e il 6 gennaio scorsi hanno danneggiato il sottopasso di Caravaggio, in via Panizzardo.

Si tratta di tre adolescenti di Caravaggio e uno di Mozzanica: hanno tutti tra i 13 e i 15 anni.

La polizia locale è risalita a loro grazie ai filmati registrati da una telecamera di sicurezza, che li ha ripresi proprio durante il fattaccio.

Ai genitori, contattati dopo gli accertamenti, è stato consegnato il conto: mille euro di risarcimento dei danni più due multe (per ogni ragazzo) di 36 e 50 euro per violazioni al regolamento di polizia urbana e al codice della strada.

I quattro, però, non se la caveranno con una sanzione pagati dai loro genitori: il sindaco Claudio Bolandrini, infatti, ha proposto alle famiglie di permettere di infliggere a figli anche dei lavori socialmente utili, in un parco del paese che ha bisogno di essere ripulito.

Con i ragazzi dovrebbe mettersi al lavoro anche il primo cittadino in persona.