Non si ferma la protesta contro il taglio degli undici alberi previsto per la riqualificazione di piazza Dante e dell’ex Diurno. Mercoledì mattina, 29 gennaio, l’area del cantiere è stata transennata dalla ditta incaricata e qualche attivista si è silenziosamente incatenato agli alberi, tenendo un libro stretto tra le mani. Nel centro della piazza è anche apparso anche uno striscione che recita “gli alberi non hanno voce ma noi sì, tra cento anni siamo ancora qui”.

Sul posto, per monitorare la situazione – molto pacifica, intorno alle 9 – anche gli agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri. Il vicesindaco del Comune di Bergamo Sergio Gandi, per mezz’ora circa si è confrontato con i cittadini in protesta. Il taglio, hanno spiegato a più riprese da Palafrizzoni, è preliminare ad un progetto approvato da tempo, che secondo l’amministrazione migliorerà il volto della piazza.