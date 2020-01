L’associazione che avvicina i ragazzi alla musica

Unire la musica alla danza per avvicinare i ragazzi al mondo artistico, è questo lo scopo dell’Associazione Musical Mente, che ha l’obiettivo primario di promuovere musica e cultura sul territorio bergamasco avvicinando a sé i ragazzi. Uno dei loro spettacoli è dietro l’angolo ed è infatti attesa con trepidazione la serata del 1 Febbraio al Cineteatro dell’Oratorio di Colognola a Bergamo per osservare l’esibizione che vede l’unione di musica e danza a partire dalle 21.

“The 60’s and 70’s Coast to Coast – Da New York a Los Angeles tra Musica e Danza” è il titolo dello spettacolo, un percorso che intende accompagnare lo spettatore nella musica swing, jazz e funk dell’epoca.

Il programma prevede brani di diversi autori celebri, come Stevie Wonder, Amy Winehouse, Bruno Mars, permettendo a tutti di godersi una serata immerso fra diversi stili, accompagnanto da ciò che è più piacevole come la musica dal vivo, una voce che accompagna la serata (di Roberto Frutti) e la danza che aggiunge un maggior tocco artistico, grazie alla presenza di tre ballerine (Ilaria Prometti, Costanza Guizzetti e Valeria Flores).

L’Associazione Musical Mente si presenterà con l’Orchestra SoundBlast nella sua formazione completa, in aggiunta ad alcuni alunni degli Istituti Majorana di Seriate e Belotti di Bergamo. Tale collaborazione è frutto di un progetto che da anni l’associazione porta avanti nelle scuole del territorio per dare agli alunni musicisti la possibilità di provare gratuitamente con un’orchestra moderna di giovani, con la possibilità di partecipare ad alcuni concerti della stagione.