Inter-Fiorentina, L’amica geniale o Italia’s got talent? La tv del 29 gennaio

Per la prima serata in tv, mercoledì 29 gennaio RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio tra Inter e Fiorentina per i quarti di finale di Coppa Italia.

Le semifinali di Coppa Italia sono in programma il 12 febbraio e il 4 marzo, sempre in diretta su Raiuno, e saranno l’unico turno di questa competizione che verrà disputato con incontri di andata e ritorno.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda la quarta e ultima puntata della fiction “L’amica geniale”, con Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Andranno in onda due episodi intitolati “I fidanzati” e “La promessa”. Nel primo, Lila e Stefano progettano di sposarsi e di affidare ai Cerullo la produzione delle scarpe. Nel secondo, mentre Nino chiede a Elena di scrivere un articolo per una rivista, le nozze tra Lila e Stefano rischiano di saltare, ma poi tutto si aggiusta.

Questa puntata è andata in onda per la prima volta il 18 dicembre 2018.

Su Tv8 alle 21.30 andrà in onda il terzo appuntamento delle Audizioni di “Italia’s Got Talent”, condotto da Ludovica Comello. In giuria Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini.

Anche questa settimana il palco di Italia’s Got Talent sarà teatro di performance spettacolari: un 75enne darà prova della sua forza, sollevando 150 kg, il peso delle nipoti; una 13enne dimostrerà di saper contare all’istante quante lettere compongono una frase, mentre un altro concorrente farà scoprire alla giuria una nuova corrente artistica, il Surreastrattismo. A destare interesse sarà anche una synth-rock band “che va di fretta”, un assicuratore che leggerà le denunce di sinistro in chiave ironica e divertente e sei muratori e liberi professionisti, che si cimenteranno nel Gatka, un’arte indiana inedita ed esilarante.

Dal backstage Lodovica Comello spronerà i concorrenti, che, in soli 100 secondi, dovranno guadagnare i 3 “sì” dalla giuria. La conduttrice andrà come sempre a caccia di aneddoti e curiosità sui talenti, parlando con i rispettivi parenti e amici.

Si sono già assicurati un posto in finale i World Taekwondo Demonstration Team, che nella prima puntata hanno convinto Mara Maionchi ad utilizzare il suo Golden Buzzer,insieme con Andrea Fratellini e Zio Tore e la Iorio Family che, invece, hanno avuto il merito di convincere i giudici nelle prime due puntate.

Alla fine della settima puntata di Audizioni sarà sempre il Golden Buzzer, questa volta a disposizione del pubblico, a decretare il dodicesimo e ultimo finalista di Italia’s Got Talent.

La finale sarà in diretta da Roma dove, tra i 12 finalisti, verrà decretato il vincitore della gara. A sceglierlo, sarà il giudizio del pubblico da casa.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Su Rete4 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “#CR4 – La repubblica delle donne”, condotto da Piero Chiambretti.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà la seconda delle sette puntate di “Chi vuol essere milionario?”, condotto da Gerry Scotti.

Su La7 alle 21.15 Atlantide: storie di uomini e di mondi”, condotto da Andrea Purgatori presenterà il film “Anatomia di un dittatore”. La pellicola si basa su una scelta fatta dai due registi che si sono riproposti di ricostruire il profilo di Benito Mussolini, tra il numeroso materiale d’archivio e di repertorio a loro disposizione. Si va dalla fondazione del fascismo alla Marcia su Roma, dall’entrata in guerra dell’Italia alla Liberazione.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Mission: impossible – Rogue Nation”, con Tom Cruise; su Rai4 alle 21.15 “Unit 7”, con Mario Casas; su La7D alle 21.30 “Melissa P.”, con Maria Valverde; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Storm Cell – Pericolo dal cielo”; su Iris alle 21 “U-571”, con Matthew McConaughey; su La5 alle 21.10 “La casa sul lago del tempo”, con Sandra Bullock; e su Italia2 alle 21.30 “Lupin III vs Detective Conan”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Darcey Bussel in cerca di Margot Fonteyn”. Darcey Bussell racconta l’avventurosa e non sempre felice vita di Margot Fonteyn, l’inarrivabile ‘ballerina perfetta’, che ha ballato al fianco delle più brillanti stelle della danza mondiale, ma che è morta quasi in povertà a causa delle difficili scelte fatte per amore.

Da segnalare,infine, su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello vip”, condotto da Alfonso Signorini; e su Real Time alle 21.10 il reality “5 gemelle sotto un tetto”.