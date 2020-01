I 23 modi per andare in pensione: tutte le possibilità dalla Legge di Bilancio

Nel numero di oggi di “Fnp Cisl Pensionati informa”:

“Dal Governo impegni sulle pensioni”

Dall’ultimo incontro con il Governo, aspettative e proposte dei sindacati per la definizione delle azioni di intervento in campo economico e sociale

Tagli su forniture per anziani e disabili

Dopo i tagli alle indennità economiche dei disabili in condizioni gravissime, Regione Lombardia non si smentisce. Ecco arrivare un’altra nuova difficoltà per i disabili, per le persone anziane e le loro famiglie.

A seguito di una recente gara di appalto regionale per la fornitura di prodotti di assorbenza come pannoloni e traverse salva materasso, famiglie e caregiver si sono infatti ritrovate con una fornitura di tali dispositivi medici ridotta e di qualità sicuramente inferiore.

Servono 20mila infermieri di famiglia

La scommessa per far fronte all’emergenza cronicità che attanaglia l’Italia, secondo Paese più anziano al mondo dove già oggi l’Ocse certifica un 20 % di over 65, è quella di attivare microteam di cura sul territorio gestiti dal medico e dalla nuovissima figura dell’infermiere di famiglia. Saranno loro ad assistere da vicino i pazienti alleggerendo il carico per gli ospedali.

Una scommessa fatta propria dal ministro della Salute Roberto Speranza che l’ha appena inserita nel nuovo Patto per la salute siglato con le Regioni il 18 dicembre scorso, ma che fino a oggi si è

tradotta in realtà solo a sprazzi nel Paese. Bergamo ha già sperimentato questa figura, con l’ambulatorio di quartiere a San Tomaso.

I 23 modi per andare in pensione

Nel 2020, i modi per andare in pensione sono 23. CISL Bergamo ha predisposto un vademecum che illustra le diverse opportunità di pensionamento di vecchiaia o anticipato, anche alla luce delle novità contenute nella Legge di Bilancio per il 2020.

Dal manuale sono escluse , ovviamente, le pensioni di invalidità/inabilità e le pensioni indirette