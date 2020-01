Comun Nuovo, addio al vicesindaco Marisa Aceti: sconfitta da un male incurabile

“Ciao Marisa”: con questo breve messaggio, accompagnato da una rosa rossa e da un cuore, il Comune di Comun Nuovo ha salutato il vicesindaco Aceti, scomparsa a 59 anni a causa di una malattia.

Affiancava il sindaco Ivan Moriggi dal 2014 e ricopriva anche la carica di assessore alla Pubblica istruzione, attività culturali e biblioteca.

Lascia il marito e una figlia.

Al lutto della comunità locale, si è aggiunto anche il ricordo di Luigi Locatelli, sindaco di Zanica: “Piango la morte del vicesindaco di Comun Nuovo. Marisa era una bella persona, animata da una grande passione civile mai venuta meno anche nell’ultimo periodo segnato dalla malattia. L’avevo vista pochi giorni fa ed ero rimasto sorpreso dal suo entusiasmo e dalla voglia di fare. Al marito, alla figlia, alla ‘famiglia allargata’ della sua giunta con in testa l’amico Ivan va un abbraccio forte. Sarà impossibile sostituirla, ma tutti sanno che il lavoro di Marisa deve essere completato perché tanto ha fatto ma tanto aveva in animo di fare, perché lei pensava sempre al futuro. Forza! Fatelo per lei, per voi, per i cittadini di Comun Nuovo. Sarà il miglior ricordo che Marisa vorrebbe avere”.