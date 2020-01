Burocrazia portami via

”Dove vai?” mi chiede un ragazzo in treno seduto di fronte a me, e io rispondo ”A Bergamo”. Lui, con un accento meridionale, mi dice ”Eh, si vede bene la differenza tra nord e sud: qua siete veramente efficienti.”.

Da allora le sue parole mi risuonano per la testa come campane ogni qualvolta mi addentro in un ufficio pubblico: prefettura, ufficio postale, questura o altra istituzione. Per una semplice legalizzazione alla prefettura di Bergamo (un timbro e via) perdo mediamente 2 ore (quindi una mattinata) anticipato da una fila interminabile che puntualmente ti accoglie appena superato il valico della porta d’entrata.

Da semplice cittadino si iniziano a fare ”congetture di gruppo” con altri in sala d’attesa e si arriva ad analisi molto sottili: burocrazia inefficiente, bassa voglia di lavorare, sportelli mancanti, predisposizione bassissima all’ascolto da parte dei funzionari e chi ne ha più ne metta.

Da giovane, quando si svolge qualche operazione in un ufficio postale, vado incontro anche a una sorta di incontro generazionale con gli sportellisti che hanno tutta l’aria di uscire da un film di Checco Zalone.

Gli imprenditori bergamaschi ascrivono alle cause del loro precoce incanutimento anche la lentezza della macchina burocratica con le sue incapacità di vedere i cambiamenti della società e di rendersi un mezzo utile per il progresso socioeconomico della comunità.

Anche nella civilissima Bergamo il Centro per l’impiego si mostra inefficiente, intasato ed elefantiaco per la sua funzione; la motorizzazione ha la particolare abilità di far arrabbiare tutti i suoi frequentanti, che siano in attesa o già serviti.

Così accade per innumerevoli uffici pubblici, che riflettono uno degli stati di malessere nel nostro Paese che si viva al Nord o al Sud, a Ovest o a Est.

Il continuo rinvio della chiusura delle pratiche,il capovolgersi di criteri in un istante (pirouette!) , l’accertamento sull’accertamento, l’incartarsi su dichiarazioni di dichiarazioni di dichiarazioni, l’impreparazione di figure competenti e fortemente desiderose di sveltire la comunicazione burocratica… si confermano fattori di grande intralcio alla fluidità dei meccanismi di uno stato.

I risultati non possono che essere impietosi: è notizia di pochi giorni fa come Roma sia la seconda città per ore perse nel traffico accompagnata nelle prime venti posizioni da altri importanti centri italiani, fra i quali Milano, settima in graduatoria.

Se meravigliosa è la storia capillare dei borghi della penisola, meno è la ramificazione e strutturazione di un numero ”infinito” di comuni (qualche partito politico promise riformismo concreto).

L’ingorgo italiano ha delle ragioni storiche ben definite rivelandosi poliedrico per i settori dello Stato italiano: giustizia, istituzioni, scuola pubblica, polizia, immigrazione e tante altre realtà burocratiche del Bel Paese che soffrono visivamente e denotano un’unità di misura scoraggiante per i suoi cittadini.

Credere che si tratti di uno stadio passeggero è ormai impensabile, che si possa migliorare è però la speranza.

A noi giovani l’ardua responsabilità.