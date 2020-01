All’Elav Circus l’energia dei Chiurli

Continua la stagione di concerti a Elav Circus (via Madonna della Neve, 3), realtà dinamica nata da poco più di un anno nel cuore di Bergamo bassa. Sabato 1 febbraio, alle 21.30, saliranno sul palco della sala live music i Chiurli, band di 7 elementi che gravita attorno a Treviglio. Andrés Gutierrez alla chitarra, Massimiliano Bianchessi al basso, Stefano Pesenti alla tastiera, Tommaso Mascheroni alla batteria, Giuseppe Diceglie alla tromba, Giorgia Colombo e Andrea Stuppia alle voci principali. I Chiurli sono un gruppo con energia da vendere. Nati nell’estate del 2013, pubblicano il loro primo album nel 2016, “Chiamateli Come Volatili”, con sette brani inediti dal piglio rock con sensibilità pop, mischiato a influenze alternative e funk. Con questo disco, i sette vincono la prima edizione del contest di Impronte Sonore al Teatro Filodrammatici a Treviglio.

I Chiurli sono una band di 7 membri che gravita attorno a Treviglio (BG), e propongono un live in cui le cover (dai Muse ai Morcheeba) si alternano a canzoni originali, inediti in italiano, dal piglio rock con sensibilità pop, mischiato alle influenze dei vari componenti, dall’alternative al funk. La band è composta dal chitarrista Andrés Gutierrez, dal bassista Massimiliano Bianchessi, dal tastierista Stefano “Pes” Pesenti, dalle voci principali Giorgia “Gioggi” Colombo e Andrea “Stup” Stuppia, dal batterista Tommaso “Bizzi” Mascheroni e dal trombettista Giuseppe “Beppe” Diceglie. Il nucleo dei Chiurli si forma nell’estate del 2013 quando Andrés e Stup, che già suonavano in un gruppo durante le superiori, decidono di formare una nuova band e chiamano Pes alla tastiera. La sezione ritmica formata da Bizzi e Massi si aggiunge poco dopo. A fine 2016, i Chiurli realizzano il primo disco, Chiamateli Come Volatili, con 7 brani inediti, presentato in anteprima a Esco a Cassano d’Adda. Tra 2017 e 2018 i Chiurli suonano al Druso di Ranica e vincono la prima edizione del contest di Impronte Sonore al Teatro Filodrammatici a Treviglio. Il secondo album, Patatine Pronte in un Minuto, viene registrato e pubblicato nella prima metà del 2019.