Scrivere per ricordare, creare, star meglio: Paolo Aresi insegna come fare

Il corso di scrittura di Paolo Aresi che comincia il 17 febbraio parte dal racconto di un autore di grande fama, in modo da cercare di comprenderne la tecnica di scrittura, individuarne la struttura, rendersi conto della formazione dei personaggi, degli ambienti.

Comprendere come l’autore catturi l’attenzione del lettore, e non la molli più. Leggere un racconto, individuare le tecniche e poi cercare di farle proprie, al servizio della propria creatività. È l’impostazione del corso di scrittura creativa di Paolo Aresi, che si propone a Bergamo anche quest’anno, ogni lunedì sera, a partire dal 17 febbraio. Scrivere per ricordare, scrivere per esprimere qualcosa che abbiamo dentro, scrivere per creare, scrivere per dare sfogo alla nostra fantasia.

Scrivere un diario, un racconto, un articolo di giornale… magari un romanzo. Scrivere perché ci piace farlo e vorremmo farlo ancora meglio. Magari per stare meglio con noi stessi.

Dal 17 febbraio, per sei settimane, l’appuntamento è alle 20.45 nella sede dell’Imiberg in via Santa Lucia, al numero 14.

Paolo Aresi ha cominciato questi laboratori nel 1992; giornalista e scrittore, ha all’attivo la pubblicazione di molti romanzi per diverse case editrici (Nord, Mursia, Mondadori, Bolis…), racconti,

saggi.

Per informazioni più dettagliate è possibile chiamare il 366 9036612. Email: runorman@hotmail.it