Sci, migliorano le condizioni di Sofia Goggia: “Sono pronta a ripartire”

Appaiono in progressivo miglioramento le condizioni fisiche di Sofia Goggia.

La campionessa olimpica, scivolata nel corso della prima discesa libera di Bansko, parteciperà al weekend veloce in programma a Rosa Khutor.

Rimasta a riposo in via precauzionale a causa di una botta rimediata alla tibia, nei giorni scorsi la 27enne di Astino è rientrata in Italia dove, grazie alla collaborazione con OrtholabSport, ha avuto modo di ottenere un parastinco protettivo.

“Sento ancora un po’ dolore ma la situazione sta migliorando. Si è trattata di una caduta fortunatamente senza alcuna torsione alle ginocchia, tuttavia andavo alla velocità di 105 chilometri orari e gli sci continuavano a sbattere sulla neve, fino a quando sono finita nelle reti e mi sono incastrata con gli stessi sci, sentendo tirare la tibia – ha dichiarato la fuoriclasse bergamasca -. Fermarmi due giorni mi ha fatto bene, sono pronta a ripartire per dare il mio contributo a questa stagione sinora eccellente per la nostra squadra”.

In attesa di scendere in pista a partire del prossimo 29 gennaio per le prove, la finanziera orobica raggiungerà le compagne di squadra in Russia dove proverà a conquistare il secondo successo stagionale.