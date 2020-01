Seconda edizione

Per giovani cortometristi il bando AiR Lovere: borsa di studio con Canova e Bozzetto

Per quattro settimane sei giovani animatori saranno accompagnati nell’intero percorso creativo – analisi e editing dello script, production and character design, storyboard, montaggio in animatic, montaggio e finalizzazione – di un corto di animazione della durata minima di un minuto

Il visual del bando AiR Lovere realizzato da Bruno Bozzetto