Lavoratori in nero e igiene precaria: maxi multe a due pizzerie di Treviolo

Nei giorni scorsi due pizzerie sono state controllate in un servizio coordinato della Polizia Locale Treviolo e dell’Ispettorato del Lavoro.

Nella prima i due titolari stranieri avevano cinque addetti, due regolari e tre in nero (i due pony e il cassiere). Diversi anche gli illeciti legati all’igiene degli spazi e alla normativa tecnico sanitaria. È stata trovata pure una telecamera di videosorveglianza interna non autorizzata. Al titolare è stata imposta l’assunzione, ora obbligatoria, dei ragazzi in nero, e gli è stata elevata una sanzione di 13200 euro per il lavoro irregolare e la telecamera, oltre alla segnalazione all’Autorità e tremila euro per gli illeciti accertati dalla polizia locale.

Il secondo artigiano, anch’esso straniero, già segnalato all’ispettorato del lavoro per la presenza di un lavoratore irregolare, aveva il pizzaiolo in nero e ha tentato di giustificarsi dicendo che si trattava del primo servizio. Ha rimediato una sanzione di 5600 euro e l’obbligo di assunzione del pizzaiolo.

Profondo apprezzamento per l’operazione è stato espresso dal comandante Matteo Copia, per il lavoro svolto dagli operatori e per le collaborazioni strette con gli altri organi di controllo all’insegna della legalità, della tutela dei giovani lavoratori e della salute dei consumatori del territorio.